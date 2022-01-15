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Осталось 2 дня до вебинара по НДС. В группе только 4 места. Записывайтесь

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14 января (в эту пятницу) состоится большая двухчасовая онлайн-встреча с Эльвирой Митюковой. Входит в ТОП—10 лекторов России, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании, аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, член Комиссии по профквалификациям в области бухучета (при Нацсовете при Президенте РФ).

Для кого эта встреча

Важно посетить вебинар, если: 

  • вы еще не сдали декларацию за 4 квартал 2021 года;
  • опасаетесь, что налоговики могут придраться к вашим счетам-фактурам, книгам продаж и покупок, УПД;
  • не понимаете контрольные соотношения ФНС по проверке деклараций;
  • хотите знать, что нового в работе с НДС в 2022 году;
  • работаете с прослеживаемостью товаров. 

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 Что получите в итоге

После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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