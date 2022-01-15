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Настоящее повышение квалификации бухгалтеров по зарплате. Курс со скидкой 40% по сложным способам сокращения ФОТ

Для рубрики Зарплата
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Начисление зарплаты – операция не сложная. До тех пор, пока не появляется необходимость в оформлении нестандартных начислений: простой, неполный рабочий день, изменение технологических или организационных условий труда.

Мы создали курс повышения квалификации как раз про такие случаи. И до 15 января на него скидка 40 процентов.

В курсе — работа с самозанятыми, дистанционка, увольнения и сокращения. Записаться на курс по акции>>>

Преподаватели

Антон Дыбов – эксперт по кадрам, спикер семинаров для крупных компаний.

Людмила Ганичева – аттестованный аудитор, основатель консалтинговой компании.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Людмилой Ганичевой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Записаться на курс по акции>>>

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Как снизить кадровые расходы быстро

  • как сократить премии и социалку
  • как организовать простой на пользу предприятию

Меняем условия труда или зарплату из-за экономических трудностей

  • как сэкономить на изменении технологических или организационных условий труда
  • экономия на зарплате: что выбрать – уменьшение оклада или отпуск за свой счет
  • экстремальная экономия с помощью невыплаты зарплаты: оформление и последствия
  • сколько можно сэкономить на неполном рабочем времени

Сокращение сотрудников – от и до

  • обоснование и подготовка сокращения
  • грамотное оформление сокращения
  • сколько придется заплатить за сокращение

Посмотреть полную программу курса 

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