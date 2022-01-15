Настоящее повышение квалификации бухгалтеров по зарплате. Курс со скидкой 40% по сложным способам сокращения ФОТ

Начисление зарплаты – операция не сложная. До тех пор, пока не появляется необходимость в оформлении нестандартных начислений: простой, неполный рабочий день, изменение технологических или организационных условий труда.
Мы создали курс повышения квалификации как раз про такие случаи. И до 15 января на него скидка 40 процентов.
В курсе — работа с самозанятыми, дистанционка, увольнения и сокращения. Записаться на курс по акции>>>
Преподаватели
Антон Дыбов – эксперт по кадрам, спикер семинаров для крупных компаний.
Людмила Ганичева – аттестованный аудитор, основатель консалтинговой компании.
Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.
Учебные активности
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Людмилой Ганичевой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
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Программа курса
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Как снизить кадровые расходы быстро
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Сокращение сотрудников – от и до
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