ТОП-5 самых популярных «Разборов» января

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Считаем среднесписочную численность за 2021 год
В Расчете по страховым взносам указывается среднесписочная численность, эти сведения отдельным документом уже не сдаются. В «Разборах» рассказали, как правильно рассчитать ССЧ за 2021 год.
А еще:
- каким нормативным документом регулируется;
- как считать;
- алгоритм расчета с понятным примером;
- почему важно правильно рассчитать.
Список самых распространенных кодов должностей для СЗВ-ТД
В форме СЗВ-ТД с июля 2021 года необходимо указывать код выполняемой функции.Но подобрать нужный код не всегда просто. Поэтому мы подготовили для вас таблицу с самыми распространенными должностями.
В центры занятости надо ежемесячно сдавать сведения о вакансиях
Работодатели обязаны ежемесячно передавать в центр занятости определенные сведения. Причем если численность более 25 человек, то отчет должен быть электронный.
В статье пояснили:
- что случилось;
- зачем это нужно;
- какие сведения передавать;
- когда сдавать;
- как сдавать.
Как уменьшить патент на страховые взносы и пособия в 2022 году
Разобрали самые частые вопросы предпринимателей:
- Какие взносы и пособия можно вычесть из патента.
- В каком виде подают уведомление.
- Куда подавать уведомление.
- Можно ли уменьшить патент на взносы за себя и за работников одновременно.
- А если указать в уведомлении сумму больше, чем 50% налога.
- Можно ли уменьшить патент на взносы за предыдущие периоды, уплаченные в текущем налоговом периоде?
- Как уменьшить налог по нескольким патентам.
Кто должен применять ККТ в 2022 году и какие штрафы
Все компании и ИП, которые торгуют или оказывают услуги, в 2022 году должны иметь ККТ. Но есть исключения? Все же есть.
В статье:
- Кому не нужна касса в 2022 году.
- ККТ при ПСН.
- Регистрация ККТ в 2022 году.
- Штрафы за онлайн-кассы.