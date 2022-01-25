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ТОП-5 самых популярных «Разборов» января

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«Разборы» – это эксклюзивные и полезные статьи от редакции про новинки в учете и налогах.

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Считаем среднесписочную численность за 2021 год

В Расчете по страховым взносам указывается среднесписочная численность, эти сведения отдельным документом уже не сдаются. В «Разборах» рассказали, как правильно рассчитать ССЧ за 2021 год.

А еще:

  • каким нормативным документом регулируется;
  • как считать;
  • алгоритм расчета с понятным примером;
  • почему важно правильно рассчитать.

Список самых распространенных кодов должностей для СЗВ-ТД

В форме СЗВ-ТД с июля 2021 года необходимо указывать код выполняемой функции.Но подобрать нужный код не всегда просто. Поэтому мы подготовили для вас таблицу с самыми распространенными должностями.

В центры занятости надо ежемесячно сдавать сведения о вакансиях

Работодатели обязаны ежемесячно передавать в центр занятости определенные сведения. Причем если численность более 25 человек, то отчет должен быть электронный.

В статье пояснили:

  • что случилось;
  • зачем это нужно;
  • какие сведения передавать;
  • когда сдавать;
  • как сдавать.

Как уменьшить патент на страховые взносы и пособия в 2022 году

Разобрали самые частые вопросы предпринимателей:

  • Какие взносы и пособия можно вычесть из патента.
  • В каком виде подают уведомление.
  • Куда подавать уведомление.
  • Можно ли уменьшить патент на взносы за себя и за работников одновременно. 
  • А если указать в уведомлении сумму больше, чем 50% налога.
  • Можно ли уменьшить патент на взносы за предыдущие периоды, уплаченные в текущем налоговом периоде?
  • Как уменьшить налог по нескольким патентам.

Кто должен применять ККТ в 2022 году и какие штрафы

Все компании и ИП, которые торгуют или оказывают услуги, в 2022 году должны иметь ККТ. Но есть исключения? Все же есть.

В статье:

  • Кому не нужна касса в 2022 году.
  • ККТ при ПСН.
  • Регистрация ККТ в 2022 году.
  • Штрафы за онлайн-кассы.
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