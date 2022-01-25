Может ли бухгалтер найти новые смыслы в рутинной работе?

Бухгалтеров ждут времена жесткой конкуренции в профессии. Модернизируют бухгалтерский учет, разрабатывают новые технические решения. Инновации приводят к трансформации профессии в целом.
Никому не интересен бухгалтер-калькулятор, или бухгалтер-расчетчик, который скажет «это не я, это 1С посчитала».
От бухгалтера все чаще директора требуют выводов о финансовом состоянии компании, поиска точек роста.
Бухгалтеры воспринимают такой запрос, как дополнительную непонятную нагрузку - «ну, почему я?» Первичка ведется, отчетность сдается, что ему еще надо?
Но директор не воспринимает эту работу как ценность, так как она напрямую не приносит денег в компанию.
Дайте директору то, что ему нужно. А именно предоставьте ему не бухгалтерские отчеты, а управленческие на понятном ему языке цифр.
Именно управленческая отчетность покажет точки роста для бизнеса, слабые места, а также поможет принять стратегические решения по развитию.
Где научиться
1 февраля стартует курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения».
На курсе получите все навыки для работы с управленкой: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С.
Преподаватели
Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Учебные активности
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Екатериной Носовой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
Программа курса
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Основы управленческого учета
- зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет
- в чем ценность управленческой отчетности
- структурирование доходов
- детальное структурирование расходов
Настройка аналитики
- настройка аналитики доходов
- настройка аналитики прямых расходов
- настройка аналитики косвенных расходов
- настройка аналитики банка и кассы
Выработка навыков составления управленческой отчетности
- отчет о движении денежных средств
- отчет о прибылях и убытках
- управленческий баланс
- прочие аналитические отчеты
...и еще 7 модулей.
Посмотреть полную программу курса
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Заносим в ФИС ФРДО.
Отзывы про курс
Отзывы реальных слушателей, кто уже прошел этот курс (орфография авторов).
Евгения Смолянинова:
«Лично для меня курс оказался очень полезным.
я уже что-то сама изучала в этом направлении, + также проходила более краткосрочный курс у частных спец-ов, но в голове все было в кучу, не было структуры что ли.
Сейчас другая картина уже, более уверенная. Полученную информацию я себе сохранила и законспектировала.
и думаю, что буду на первых порах при первом опыте применения часто пользоваться информацией, заглядывать/подглядывать.
Я считаю, что соотношение цена/качество тут соблюдено. Я продвинулась в данном вопросе».
Анна:
«Спасибо Клерку и всем его сотрудникам за те ценности, что даете жаждущим их получить!»
Ela Kova:
«Я очень вдохновилась вашим курсом, поняла, как я могу помочь компании в принятии важных управленческих решений. И я еще много раз буду обращаться к тому, что у вас получила».
Екатерина Маякова:
«Спасибо за курс, получила много полезного. Только одна незадача) окончание года выдалось очень напряженным. Поэтому часть материалов не успела отработать. очень прошу оставить доступ к материалам!!»