Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Может ли бухгалтер найти новые смыслы в рутинной работе?

Для рубрики Управленческий учет
Версия для печати

Бухгалтеров ждут времена жесткой конкуренции в профессии. Модернизируют бухгалтерский учет, разрабатывают новые технические решения. Инновации приводят к трансформации профессии в целом.

Никому не интересен бухгалтер-калькулятор, или бухгалтер-расчетчик, который скажет «это не я, это 1С посчитала».

От бухгалтера все чаще директора требуют выводов о финансовом состоянии компании, поиска точек роста. 

Бухгалтеры воспринимают такой запрос, как дополнительную непонятную нагрузку - «ну, почему я?» Первичка ведется, отчетность сдается, что ему еще надо?

Но директор не воспринимает эту работу как ценность, так как она напрямую не приносит денег в компанию. 

Дайте директору то, что ему нужно. А именно предоставьте ему не бухгалтерские отчеты, а управленческие на понятном ему языке цифр. 

Именно управленческая отчетность покажет точки роста для бизнеса, слабые места, а также поможет принять стратегические решения по развитию. 

Где научиться

1 февраля стартует курс повышения квалификации  «Управленческий учет: с нуля до внедрения»

На курсе получите все навыки для работы с управленкой: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С.

Инвестировать в свой рост>>

Преподаватели

Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Екатериной Носовой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Основы управленческого учета

  • зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет
  • в чем ценность управленческой отчетности
  • структурирование доходов
  • детальное структурирование расходов

Настройка аналитики

  • настройка аналитики доходов
  • настройка аналитики прямых расходов
  • настройка аналитики косвенных расходов
  • настройка аналитики банка и кассы

Выработка навыков составления управленческой отчетности

  • отчет о движении денежных средств
  • отчет о прибылях и убытках
  • управленческий баланс
  • прочие аналитические отчеты

...и еще 7 модулей.

Посмотреть полную программу курса 

Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Заносим в ФИС ФРДО.

Отзывы про курс

Отзывы реальных слушателей, кто уже прошел этот курс (орфография авторов).

Евгения Смолянинова:

«Лично для меня курс оказался очень полезным.

я уже что-то сама изучала в этом направлении, + также проходила более краткосрочный курс у частных спец-ов, но в голове все было в кучу, не было структуры что ли.

Сейчас другая картина уже, более уверенная. Полученную информацию я себе сохранила и законспектировала.

и думаю, что буду на первых порах при первом опыте применения часто пользоваться информацией, заглядывать/подглядывать.

Я считаю, что соотношение цена/качество тут соблюдено. Я продвинулась в данном вопросе».

Анна:

«Спасибо Клерку и всем его сотрудникам за те ценности, что даете жаждущим их получить!» 

Ela Kova:

«Я очень вдохновилась вашим курсом, поняла, как я могу помочь компании в принятии важных управленческих решений. И я еще много раз буду обращаться к тому, что у вас получила». 

Екатерина Маякова:

«Спасибо за курс, получила много полезного. Только одна незадача) окончание года выдалось очень напряженным. Поэтому часть материалов не успела отработать. очень прошу оставить доступ к материалам!!»

Записаться на курс и стать профи>>

Пост написан пользователем
Блог «Клерка»
Блог «Клерка»
Весь для бухгалтера
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Мероприятия компании

Посмотрите все материалы

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога