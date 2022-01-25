Может ли бухгалтер найти новые смыслы в рутинной работе?

Бухгалтеров ждут времена жесткой конкуренции в профессии. Модернизируют бухгалтерский учет, разрабатывают новые технические решения. Инновации приводят к трансформации профессии в целом.

Никому не интересен бухгалтер-калькулятор, или бухгалтер-расчетчик, который скажет «это не я, это 1С посчитала».

От бухгалтера все чаще директора требуют выводов о финансовом состоянии компании, поиска точек роста.

Бухгалтеры воспринимают такой запрос, как дополнительную непонятную нагрузку - «ну, почему я?» Первичка ведется, отчетность сдается, что ему еще надо?

Но директор не воспринимает эту работу как ценность, так как она напрямую не приносит денег в компанию.

Дайте директору то, что ему нужно. А именно предоставьте ему не бухгалтерские отчеты, а управленческие на понятном ему языке цифр.

Именно управленческая отчетность покажет точки роста для бизнеса, слабые места, а также поможет принять стратегические решения по развитию.

Где научиться

1 февраля стартует курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения».

На курсе получите все навыки для работы с управленкой: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С.

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Преподаватели

Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Екатериной Носовой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Основы управленческого учета

зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет

в чем ценность управленческой отчетности

структурирование доходов

детальное структурирование расходов

Настройка аналитики

настройка аналитики доходов

настройка аналитики прямых расходов

настройка аналитики косвенных расходов

настройка аналитики банка и кассы

Выработка навыков составления управленческой отчетности

отчет о движении денежных средств

отчет о прибылях и убытках

управленческий баланс

прочие аналитические отчеты

...и еще 7 модулей.

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Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Заносим в ФИС ФРДО.

Отзывы про курс

Отзывы реальных слушателей, кто уже прошел этот курс (орфография авторов).

Евгения Смолянинова: «Лично для меня курс оказался очень полезным. я уже что-то сама изучала в этом направлении, + также проходила более краткосрочный курс у частных спец-ов, но в голове все было в кучу, не было структуры что ли. Сейчас другая картина уже, более уверенная. Полученную информацию я себе сохранила и законспектировала. и думаю, что буду на первых порах при первом опыте применения часто пользоваться информацией, заглядывать/подглядывать. Я считаю, что соотношение цена/качество тут соблюдено. Я продвинулась в данном вопросе».

Анна: «Спасибо Клерку и всем его сотрудникам за те ценности, что даете жаждущим их получить!»

Ela Kova: «Я очень вдохновилась вашим курсом, поняла, как я могу помочь компании в принятии важных управленческих решений. И я еще много раз буду обращаться к тому, что у вас получила».

Екатерина Маякова: «Спасибо за курс, получила много полезного. Только одна незадача) окончание года выдалось очень напряженным. Поэтому часть материалов не успела отработать. очень прошу оставить доступ к материалам!!»

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