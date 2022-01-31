«В команде нужны люди, которые хотят развиваться». Интервью с финдиректором, получившим удостоверение № 00001 в Центре обучения «Клерка»

10 января Центр обучения «Клерка» выдал первое в своей истории удостоверение о повышении квалификации № 00001. Его получила финансовый директор Елена Белова.
Она закончила курс «Управленческий учет: с нуля до внедрения». Мы поговорили с Еленой и вот, что у нас получилось.
– Елена, расскажите о себе.
– Я финансовый директор. Более 10 лет работаю в строительстве.
В 2008 году совладелец компании, в которой я работала, перешел в строительную сферу и забрал меня с собой. Мои доводы о том, что я никогда не работала в строительстве, проигнорировал.
Так я попала в самую интересную и нескучную сферу деятельности. А какой шок я испытала, увидев первый раз в жизни КС-2!!!! Это словами не описать!!!
Я рада, что судьба занесла меня именно в эту сферу. И дала возможность работать сразу в крупной строительной компании, где необходимый опыт сваливался на меня крупными дозами…
Сегодня я работаю в небольшой строительной компании. Благодаря полученному опыту, у меня есть неоценимая возможность выстроить все процессы в компании на высшем уровне.
– Почему с Вашим опытом Вы решили пройти наш курс по управленческому учету?
– Причин несколько. Время не стоит на месте. Хотелось услышать что-то новое в учёте и его автоматизации. Привлекли молодые лица заявленных лекторов курса.
Учиться вообще полезно.
– Что Вы можете рассказать про курс коллегам?
– Курс в большей степени рассчитан на главных бухгалтеров, которые хотят освоить управленческий учет.
Он для главных бухгалтеров с аналитическим складом ума, которые с удовольствием познают новое в профессии, а не только потому что ФНС придумала новый «геморрой».
Для главных бухгалтеров, которые ведут бухгалтерский учет не ради самого учета, а с заботой о компании.
Такой главный бухгалтер всегда будет востребован на рынке труда и не будет испытывать проблем в поиске работы и размере оплаты.
Посредственные сотрудники, которые работаю в узких рамках, безынициативные – даже если освоят новые навыки, не будут пользоваться спросом. Работодатель таких не любит.
Я на собеседовании с кандидатом всегда говорю: «Я никогда не прошу секретаря сделать чертеж, а инженера принести кофе. Но если я слышу от сотрудника «это не входит в мои служебные обязанности», я с ним расстаюсь. Мне нужны люди в команде, которые хотят сами развиваться, узнавать новое, расти профессионально. Тогда компания не застрянет в рутине и будет развиваться».
– Что на курсе показалось сложным?
– Курс полезен, как первый уровень обучения – это азбука управленческого учета.
Мне было полезно повторить давно пройденное. Плюс я обновила знания в сфере продаж и производства.
Особо сложных заданий не было. Сложно было перестроить свое мышление со строительства на продажи.
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