«В команде нужны люди, которые хотят развиваться». Интервью с финдиректором, получившим удостоверение № 00001 в Центре обучения «Клерка»

10 января Центр обучения «Клерка» выдал первое в своей истории удостоверение о повышении квалификации № 00001. Его получила финансовый директор Елена Белова.

Она закончила курс «Управленческий учет: с нуля до внедрения». Мы поговорили с Еленой и вот, что у нас получилось.

– Елена, расскажите о себе.

– Я финансовый директор. Более 10 лет работаю в строительстве.

В 2008 году совладелец компании, в которой я работала, перешел в строительную сферу и забрал меня с собой. Мои доводы о том, что я никогда не работала в строительстве, проигнорировал.

Так я попала в самую интересную и нескучную сферу деятельности. А какой шок я испытала, увидев первый раз в жизни КС-2!!!! Это словами не описать!!!

Я рада, что судьба занесла меня именно в эту сферу. И дала возможность работать сразу в крупной строительной компании, где необходимый опыт сваливался на меня крупными дозами…

Сегодня я работаю в небольшой строительной компании. Благодаря полученному опыту, у меня есть неоценимая возможность выстроить все процессы в компании на высшем уровне.

– Почему с Вашим опытом Вы решили пройти наш курс по управленческому учету?

– Причин несколько. Время не стоит на месте. Хотелось услышать что-то новое в учёте и его автоматизации. Привлекли молодые лица заявленных лекторов курса.

Учиться вообще полезно.

– Что Вы можете рассказать про курс коллегам?

– Курс в большей степени рассчитан на главных бухгалтеров, которые хотят освоить управленческий учет.

Он для главных бухгалтеров с аналитическим складом ума, которые с удовольствием познают новое в профессии, а не только потому что ФНС придумала новый «геморрой».

Для главных бухгалтеров, которые ведут бухгалтерский учет не ради самого учета, а с заботой о компании.

Такой главный бухгалтер всегда будет востребован на рынке труда и не будет испытывать проблем в поиске работы и размере оплаты.

Посредственные сотрудники, которые работаю в узких рамках, безынициативные – даже если освоят новые навыки, не будут пользоваться спросом. Работодатель таких не любит.

Я на собеседовании с кандидатом всегда говорю: «Я никогда не прошу секретаря сделать чертеж, а инженера принести кофе. Но если я слышу от сотрудника «это не входит в мои служебные обязанности», я с ним расстаюсь. Мне нужны люди в команде, которые хотят сами развиваться, узнавать новое, расти профессионально. Тогда компания не застрянет в рутине и будет развиваться».

– Что на курсе показалось сложным?

– Курс полезен, как первый уровень обучения – это азбука управленческого учета.

Мне было полезно повторить давно пройденное. Плюс я обновила знания в сфере продаж и производства.

Особо сложных заданий не было. Сложно было перестроить свое мышление со строительства на продажи.