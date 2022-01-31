Уже видели уникальный курс по госзакупкам, адаптированный для бухгалтеров и предпринимателей?

Впервые в Центре обучения «Клерка» создан курс именно по вашим просьбам. Вы нам звонили, писали, и мы это сделали.

Курс повышения квалификации по госзакупкам. Прицельно для бухгалтеров и предпринимателей.

Госзакупки – кажется, это то самое блюдечко с голубой каемочкой, на котором в компанию принесут бюджетные деньги. Но когда компания начинает готовить тысячи листов тендерной документации, то возникают серьезные сомнения.

Однако мы нашли эксперта Екатерину Фатхутдинову, которая «собаку съела» в госзакупках, причем на стороне поставщика. Сама прошла все типичные ошибки, сделала выводы и получила бесценный опыт. Теперь она готова передать его вам.

Больше того, Екатерина расскажет, как найти выгодную закупку, и стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров до решения, как на этом заработать.

Чему научитесь

Поймете, как найти подходящие тендеры.

Сможете подготовить пакет документов.

Научитесь обеспечивать процесс работы предприятия по госконтракту.

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Если мало времени

Тогда этот экспресс-курс именно для Вас.

В течение пары недель выделите время на:

изучение текстовых лекций;

3 часа на онлайн-встречу с Екатериной Фатхутдиновой , которая пройдет 28 февраля ;

час на итоговое тестирование.

Кто автор курса

Екатерина Фатхутдинова – эксперт в госзакупках, опыт участия в процедурах закупок с 2013 года со стороны поставщика.

Поторопитесь с записью

В этом курсе есть текстовые лекции и живой мастер-класс, цель которого ответить на все ваши вопросы. Лектор не сможет сделать этого при потоке в 100 человек. Поэтому на курсе всего 25 мест. Поторопитесь.

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Что получите

Вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем смогут увидеть работодатели.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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