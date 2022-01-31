Уже видели уникальный курс по госзакупкам, адаптированный для бухгалтеров и предпринимателей?

Впервые в Центре обучения «Клерка» создан курс именно по вашим просьбам. Вы нам звонили, писали, и мы это сделали.
Курс повышения квалификации по госзакупкам. Прицельно для бухгалтеров и предпринимателей.
Госзакупки – кажется, это то самое блюдечко с голубой каемочкой, на котором в компанию принесут бюджетные деньги. Но когда компания начинает готовить тысячи листов тендерной документации, то возникают серьезные сомнения.
Однако мы нашли эксперта Екатерину Фатхутдинову, которая «собаку съела» в госзакупках, причем на стороне поставщика. Сама прошла все типичные ошибки, сделала выводы и получила бесценный опыт. Теперь она готова передать его вам.
Больше того, Екатерина расскажет, как найти выгодную закупку, и стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров до решения, как на этом заработать.
Чему научитесь
- Поймете, как найти подходящие тендеры.
- Сможете подготовить пакет документов.
- Научитесь обеспечивать процесс работы предприятия по госконтракту.
Если мало времени
Тогда этот экспресс-курс именно для Вас.
В течение пары недель выделите время на:
- изучение текстовых лекций;
- 3 часа на онлайн-встречу с Екатериной Фатхутдиновой, которая пройдет 28 февраля;
- час на итоговое тестирование.
Кто автор курса
Екатерина Фатхутдинова – эксперт в госзакупках, опыт участия в процедурах закупок с 2013 года со стороны поставщика.
Поторопитесь с записью
В этом курсе есть текстовые лекции и живой мастер-класс, цель которого ответить на все ваши вопросы. Лектор не сможет сделать этого при потоке в 100 человек. Поэтому на курсе всего 25 мест. Поторопитесь.
Что получите
Вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем смогут увидеть работодатели.
Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.