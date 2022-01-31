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Уже видели уникальный курс по госзакупкам, адаптированный для бухгалтеров и предпринимателей?

Для рубрики Госзакупки
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Впервые в Центре обучения «Клерка» создан курс именно по вашим просьбам. Вы нам звонили, писали, и мы это сделали. 

Курс повышения квалификации по госзакупкам. Прицельно для бухгалтеров и предпринимателей. 

Госзакупки – кажется, это то самое блюдечко с голубой каемочкой, на котором в компанию принесут бюджетные деньги. Но когда компания начинает готовить тысячи листов тендерной документации, то возникают серьезные сомнения.

Однако мы нашли эксперта Екатерину Фатхутдинову, которая «собаку съела» в госзакупках, причем на стороне поставщика. Сама прошла все типичные ошибки, сделала выводы и получила бесценный опыт. Теперь она готова передать его вам

Больше того, Екатерина расскажет, как найти выгодную закупку, и стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров до решения, как на этом заработать. 

Чему научитесь

  • Поймете, как найти подходящие тендеры.
  • Сможете подготовить пакет документов.
  • Научитесь обеспечивать процесс работы предприятия по госконтракту.

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Если мало времени 

Тогда этот экспресс-курс именно для Вас.

В течение пары недель выделите время на: 

  • изучение текстовых лекций;
  • 3 часа на онлайн-встречу с Екатериной Фатхутдиновой, которая пройдет 28 февраля
  • час на итоговое тестирование.

Кто автор курса

Екатерина Фатхутдинова – эксперт в госзакупках, опыт участия в процедурах закупок с 2013 года со стороны поставщика.

Поторопитесь с записью

В этом курсе есть текстовые лекции и живой мастер-класс, цель которого ответить на все ваши вопросы. Лектор не сможет сделать этого при потоке в 100 человек. Поэтому на курсе всего 25 мест. Поторопитесь.

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Что получите

Вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем смогут увидеть работодатели.

 

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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