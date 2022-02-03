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Бухгалтер на УСН: профпереподготовка с дипломом. «Клерк» набирает поток, где будет работать с каждым слушателем

Для рубрики УСН
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Получите диплом о профпереподготовке: станьте бухгалтером, который знает все особенности работы на самом популярном для бизнеса спецрежиме.

Запускаем уникальную программу профпереподготовки для бухгалтеров на УСН. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код, А (250 ак. часов). Будут не только видео-лекции и тесты, а живое общение с преподавателями: как на вебинарах, так и в закрытых чатах.

Зачем вам профпереподготовка по УСН?

Чтобы стать специалистом, который может защитить интересы бизнеса и вести учет без единой ошибки. Актуализируйте свои знания, даже если раньше работали с УСН.

Для начинающих бухгалтеров. Хотите получать зарплату от 70 000 руб.? Тогда учитесь работе с упрощенкой, которая нужна сейчас любому бизнесу. Планируете работать только в крупных компаниях? У каждого крупняка сейчас есть в структуре компании на УСН.

Для опытных бухгалтеров. УСН сильно поменялась. Другие лимиты и переходный период. Новые придирки налоговиков. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке.

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Почему именно УСН

Упрощенная система налогообложения, даже при всех попытках властей изменить и добавить что-то в других системах налогообложения, до сих пор остается самой востребованной и выгодной.

Но это не значит, что упрощенка проста. Недавно ввели новый переходный период для УСН. И многие бухгалтеры в нем путаются.

И налоговики все чаще приходят с проверками именно к спецрежимникам.

Главное о курсе

  • Старт потока каждый месяц
  • Обучение онлайн 2 месяца
  • Документ: Диплом о повышении квалификации (250 акад.часов)
  • Диплом внесут в государственный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Соответствует профстандарту «Бухгалтер» (уровень квалификации 5, код А)

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Программа курса

25 модулей. В программе буквально все, что может понадобиться вам в работе:

  • От бухгалтерского учета по новым ФСБУ до налогового учета;
  • От заполнения декларации по УСН до типичных ошибок в РСВ и другой отчетности по сотрудникам;
  • От управленческого учета до работы в Excel;
  • От безопасного дробления бизнеса до правильного оформления договоров с самозанятыми и ИП;
  • От договорной работы до общения с банком при претензиях по 115-ФЗ.
  • В течение курса побываете на двух онлайн-встречах с преподавателями.

Посмотрите полную программу.

Профессиональные навыки, которые получите на обучении

  • составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН
  • вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ
  • вести управленческий учет
  • понимать, какие расходы безопасны, а к каким придерутся налоговики
  • избегать ошибок в отчетности
  • грамотно отвечать на требования налоговиков
  • снижать налоговые риски
  • оформлять и вести расчеты со штатными сотрудниками и временными исполнителями
  • предотвращать блокировку расчетного счета

Как проходит обучение

Обучение только онлайн, в течение двух месяцев. За это время вы:

  • просмотрите видео-лекции
  • изучите конспекты и дополнительные материалы
  • пройдете тесты и письменные задания
  • будете общаться в закрытом чате с кураторами
  • побываете на двух онлайн-встречах с преподавателем
  • сможете лично задать все интересующие вопросы методисту потока

Записывайтесь на программу

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