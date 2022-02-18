Семь важных тезисов про допросы с конференции по защите бизнеса в 2022 году

На «Клерке» прошла онлайн-конференция «Как защитить бизнес в 2022 году».

Одно из выступлений – про допросы налоговиков. О них рассказал автор курса повышения квалификации «Защита при налоговых проверках», руководитель Центра финансовой и корпоративной безопасности «Комплаенс решения» Иван Кузнецов.

Основные тезисы про допросы

На допрос могут вызвать без выездной проверки. Допрос не связан только с выездной проверкой. Могут вызвать в рамках камеральной налоговой проверки и предпроверочного анализа.

Штраф за неявку на допрос – 1000 руб. Зачастую лучше взять паузу и уплатить штраф, чем без подготовки явиться на допрос. Также стоит учесть, что неправомерный отказ от общения с налоговиками или предоставление ложных показаний наказывается штрафом в 3000 рублей.

Берите копию протокола допроса. Ее сейчас отдают без напоминаний.

Отвечайте так, как нужно вам. Помните, что вы вправе отвечать так, как считаете нужным. Требования налоговиков отвечать только да, нет, кратко или односложно неправомерны.

Читайте протокол перед подписанием. Прочтите, как именно инспектор записал ответы. Зачастую налоговики их искажают. Например, хотят записать покороче, и смысл меняется. Вы вправе попросить, чтобы озвучили, как ответ зафиксирован в протоколе. Часто налоговики задают наводящий вопрос, который не фиксируют в протоколе. Записывают только ваш ответ, подсказанный их вопросом. Это ловушка.

Не ходите на допрос в одиночку. Обязательно возьмите с собой сопровождающего. В идеале – адвоката. Если нет, то хоть друга. Вы будете чувствовать себя увереннее. Налоговикам будет сложнее на вас давить.

Берите с собой воду, шоколадку, все, что поможет справиться со стрессом. Если чувствуете, что вам страшно и вы в замешательстве, отпроситесь в туалет. Там сможете выдохнуть, позвонить и проконсультироваться с кем-то.

Где узнать больше про допросы

Более подробно нюансы подготовки к допросу вы узнаете на курсе Ивана Кузнецова «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля».

Старт – 1 марта. Курс продлится месяц.