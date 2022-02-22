На этой неделе: упрощенка, управленка, кадры и налоговые проверки. Не пропустите, пока бесплатно

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22.02 про управленческий учет
Хит «Клерка» – вебинар про управленческий учет. Всегда проходит очень живо и максимально информативно. На вебинаре вы сможете сами оценить, насколько он нужен вам и вашей компании.
Спикер Екатерина Носова даст вам в прямом эфире несколько задач на сообразительность. А также расскажет, как введение управленческого учета меняет финансовое положение компании.
24.02 про упрощенку
Спикер Светлана Беляева – консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Она хочет проговорить с вами сложные аспекты упрощенной системы налогообложения:
- возврат УСН, если признано искусственное дробление бизнеса;
- учет убытков прошлых лет при расчете страховых взносов;
- применение пониженных ставок по УСН;
- распространенные ошибки применения УСН.
24.02 про кадры
Вебинар для тех бухгалтеров и кадровиков, кто планирует начать начать цифровизацию отдела кадров. Переход на КЭДО можно смягчить и избежать подводных камней, если подготовиться заранее.
25.02 про налоговую проверку
Спикер юрист по уголовным делам Руслан Зафесов уверен, что только на стадии налоговой проверки нужно стелить соломку, чтобы дело не дошло до уголовки. Он расскажет о том случае, когда в офис приходят правоохранители в рамках налоговой проверки.
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