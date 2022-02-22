На этой неделе: упрощенка, управленка, кадры и налоговые проверки. Не пропустите, пока бесплатно

Не пропустите бесплатные вебинары. Зарегистрируйтесь на них. Особенно, если не уверены, что сможете посетить.

Бесплатно видеозапись высылают только подписчикам «Клерк.Премиум» и тем, кто был зарегистрирован. После прямого эфира стоимость видеозаписи – 2999 руб.

22.02 про управленческий учет

Хит «Клерка» – вебинар про управленческий учет. Всегда проходит очень живо и максимально информативно. На вебинаре вы сможете сами оценить, насколько он нужен вам и вашей компании.

Спикер Екатерина Носова даст вам в прямом эфире несколько задач на сообразительность. А также расскажет, как введение управленческого учета меняет финансовое положение компании.

Записаться>>

24.02 про упрощенку

Спикер Светлана Беляева – консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Она хочет проговорить с вами сложные аспекты упрощенной системы налогообложения:

возврат УСН, если признано искусственное дробление бизнеса;

учет убытков прошлых лет при расчете страховых взносов;

применение пониженных ставок по УСН;

распространенные ошибки применения УСН.

Записаться>>

24.02 про кадры

Вебинар для тех бухгалтеров и кадровиков, кто планирует начать начать цифровизацию отдела кадров. Переход на КЭДО можно смягчить и избежать подводных камней, если подготовиться заранее.

Записаться>>

25.02 про налоговую проверку

Спикер юрист по уголовным делам Руслан Зафесов уверен, что только на стадии налоговой проверки нужно стелить соломку, чтобы дело не дошло до уголовки. Он расскажет о том случае, когда в офис приходят правоохранители в рамках налоговой проверки.

Записаться>>