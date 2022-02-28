Что не надо делать для сохранения упрощенки. Обзор способов, которые довели до суда

Консультант, налоговый аудитор, преподаватель DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing Светлана Беляева проанализировала свежую судебку по компаниям на упрощенке и выявила основные придирки налоговиков, которые довели до суда.

Дробление бизнеса

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.03.2021 № Ф01-812/21.

Компания оспаривала штрафы и доначисления на общую сумму более 100 млн рублей. Налоговики уличили ее в дроблении бизнеса и доначислили налоги по полной – НДС, налог на прибыль, налог на имущество.

Компания продавала моторное топливо, сдавала в аренду АЗС и применяла упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Но у арендаторов АЗС и самой компании были общие учредители и единый сайт. Компании не удалось доказать, что все совпадения случайны.

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Подмена выручки займом

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.09.2020 № Ф09-4994/20.

Индивидуальный предприниматель оспорил доначисления налога по УСН, пени и штрафы. Налоговики нашли выручку на 4 млн рублей, не отраженную в доходах. Он представил на эту сумму договоры займа. Заемные средства в облагаемые доходы по УСН не включаются (п. 1.1 ст. 346.15 и подп. 10 п. 1 ст. 251 НК). Но, к сожалению, договоры были с его собственной компанией, а в платежках на перечисление спорной суммы не было ни слова про займ. ИП проиграл.

Светлана Беляева отметила: такие подменные операции особенно видны к концу году. Компании начинают понимать, что близки к лимиту по доходам, и начинают оформлять вместо реализации займы, задатки, вводят агентские схемы. Лучше продумывать варианты защиты лимитов в начале года, спланировав годовой доход.

Фиктивное посредничество

Определение Верховного суда от 23.07.2021 № 301-ЭС21-11218.

Компания оспаривала в суде крупные доначисления по итогам проверки. Инспекторы сочли фиктивными договоры, по которым компания включала в доходы комиссионные вознаграждения. По мнению налоговиков, комиссионеры существовали только на бумаге. Ведь и у комитента, и у комиссионеров был один учредитель и практически один адрес регистрации. Когда компании в налоговую базу включили доходы всех фиктивных комиссионеров, то лимит был превышен. В итоге доначисления по всем налогам.