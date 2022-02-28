Что делать бухгалтеру, когда сотрудник не может вовремя вернуться из командировки

Обстановка в стране и мире напряженная, но работу никто не отменял. Поскольку воздушное пространство закрывают, то вполне вероятна ситуация – работник завис в командировке и не может вернуться вовремя.

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Смена аэропорта прибытия

Допустим, сотрудник возвращался из командировки, но его самолет приземлился в другом аэропорту. Он потратит деньги и время на то, чтобы добраться до дома, например, на поезде, автобусе дальнего следования или арендованной машине.

Предупредите сотрудника, чтобы он взял в аэропорту прибытия справку о смене аэропорта и приложил ее к авансовому отчету также, как и дополнительные документы за проезд. Оформите приказ о продлении командировки возмещении дополнительных расходов. Оплатите суточные и средний заработок за все дни (включая дополнительные).

Точно также стоит поступить в ситуации, когда самолеты отменили, и сотрудник возвращался из командировки другим транспортом.

Отмена полетов

Если сотрудник в аэропорту узнал об отмене рейса и решил не рисковать и не лететь, то вы вправе отменить командировку. Оформите приказ об отмене. В этом случае сотрудник должен вернуть суточные.