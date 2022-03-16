Срочно! Закрытый набор на экстренный курс по антикризисному управленческому учету для главбухов российских компаний

Сегодня в СМИ появились первые осторожные комментарии о сроке окончания политического конфликта. Называют май. Но есть опасения, что санкции быстро не отменят. Компании только начнут ощущать нехватку примерно всего.

В этой ситуации, как в 90-х, на первое место выйдут управленческие отчеты и бюджетирование.

Бюджетирование — это инструмент снижения рисков и повышения определенности в бизнесе. Если вы ведете только бухгалтерский учет без управленческого и без бюджетирования, то вы управляете автомобилем, глядя в зеркало заднего вида.

Мы собрали шесть преподавателей-практиков и попросили написать программу, которая даст главным бухгалтерам и предпринимателям ключи к управлению компанией в ситуации неопределенности. Так появился этот курс.

Сегодня первый день набора в группу на курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: ﻿с нуля до внедрения». Старт первой группы 1 апреля. Обучение пойдет по плотному графику, но за месяц, как раз к маю, оно закончится.

Набор в эту группу ограничен.

На курсе преподаватели и кураторы будут вживую общаться с теми, кто учится, на онлайн-консультациях и в закрытом телеграмм-чате. Также они проверяют письменные работы и тесты. Отвечают на вопросы. Из-за этого группа не может быть резиновой.

Смотрите видео, читайте конспекты, сдавайте тесты и письменные задания. Все онлайн. Удостоверение пришлем по Почте России. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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О чем курс

Курс даст вам полноценный набор навыков по управленческому учету: с нуля до внедрения в 1С. Уже в процессе обучения вы начнете ставить управленческий учет в своей компании (это одно из заданий).

Курс о том, как заработать и сохранить деньги. И что особенно важно — где сейчас вообще их найти. Вы построите систему бюджетирования в своей компании. Узнаете, какие антикризисные выводы можно сделать на основании управленческих отчетов.

Директора жалуются, что бухгалтерия только тратит деньги, да еще и помогает налоговой их забирать. Навыки нашего курса помогут сломать такие предубеждения против бухгалтерии у руководства компании.

Обучение по лицензии, значит, сэкономите 13% с помощью вычета по НДФЛ.

На курсе вы научитесь: Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.

Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику.

Выстраивать систему бюджетирования в компании.

Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли.

Оперировать коэффициентами финансового анализа.

Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс.

Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям.

Преподавательский состав

Мы собрали звездный состав преподавателей курса.

Преподавательская группа состоит из 6 человек: трех практиков, которые специализируются на разных участках управленческого учета, двух специалистов по бюджетированию, и к.э.н., доцента, которая обеспечивает методическую выверенность образовательной программы.

Дмитрий Колесников – эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».

Павел Боровков – методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования.

Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Удостоверение о повышении квалификации

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Проконсультироваться с куратором группы>>

Как получить скидку

Сейчас бухгалтеры в сложном положении. С одной стороны экономическая ситуация, а с другой – без этих знаний дальше работать просто невозможно. Наши сотрудники это прекрасно понимают. Подайте заявку на курс, вам перезвонит наш менеджер. Спросите у него про скидку.

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