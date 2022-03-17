Объясняем простым языком, почему сейчас бюджетирование жизненно важно для бухгалтеров даже небольших компаний

Допустим, маленькая компания продавала спорттовары в магазине и через Инстаграм.

Бюджет специально не планировали, управленческий учет не вели. Все и так понятно – где закупаться, сколько стоят товары и реклама, какой налог на упрощенке и какую зарплату выдать продавцу, бухгалтеру и грузчику.

Сейчас ситуация кардинально изменилась: иностранные спортивные производители временно ушли, реклама в Инстаграме закончилась, продавец вышла замуж за грузчика, и они уехали жить в Грузию. Ощущение, что бизнесу конец.

Все компании испытывают схожие трудности и опасения. Выход, как ни странно, не только в поиске новых инструментов продвижения.

Скорее всего, выход у вас уже есть! Просто вы о нем не знаете. Потому что не используете бюджетирование и управленку.

Выход есть

Нужно четко проанализировать все направления деятельности и понять, как повернуть финансовую модель для выживания бизнеса.

В нашем примере компания с помощью управленческих отчетов получила удивительные выводы:

если оставить только продажу отечественных мячей и спортивной детской формы, можно выйти на большую прибыль. Потому что с учетом закупочной цены и особенностей логистики это самый высокомаржинальный сегмент. стоит отказаться от продажи модных фишек типа ковриков для йоги, потому что хоть они и быстро оборачиваются, но приносят меньший процент прибыли. нужно срочно внедрить бюджетирование на будущие периоды для поиска новых прибыльных товарных позиций.

Бюджетирование – это план, выраженный в деньгах. Он помогает своевременно вносить коррективы в деятельность. Даже в кризис! Бюджетирование станет вашей страховкой на случай любых санкций. Как раз то, что сейчас так необходимо.

Подробно этапы бюджетирования и построения финансовой модели вашей компании разберет с вами гуру бюджетирования, методолог по стратегическому планированию Павел Боровков. Он внедрял бюджетирование в «ЛУКОЙЛе», «Алмаз-Антее» и «Перекрёстке». Записывайтесь к нему на курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения». Посмотрите полную программу курса>>

Финансовое планирование

Если в вашей компании нет бюджета на год, сесть за составление надо было вчера. Выделите доходы, расходы, налоги, ФОТ. Главное, спланируйте в цифрах тот показатель по выручке, к которому вы должны прийти в конце 2022 года. Распишите, за счет каких статей в доходной части это будет реализовано. Вместе с доходами распланируйте и расходы компании (налоги, ФОТ, закупки и т.д.).

За основу возьмите показатели деятельности прошлого года.

Если же в компании есть финансовый план, то найдите в нем возможности для перераспределения расходов. Чтобы завышение цен на закупочные материалы можно было компенсировать за счет других статей бюджета.

Сценарный анализ: три бюджета

После верстки бюджета на год проведите его сценарный анализ. В идеале у вас должен быть не один, а три бюджета – пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Для этого важно понимать набор конкретных действий для реализации каждого из сценариев.

С чего начать и чем закончить

Если вы не знаете с чего начать, начните с главного – с продаж. Спрогнозируйте помесячно доходы от продаж. Они определят и расходы, и необходимые вложения.

Затем спланируйте показатели производства под объемы продаж. Производственные объемы дадут вам прямые материальные затраты, трудозатраты, накладные производственные расходы.

Сверьте планируемые продажи и объемы производства. На этом же этапе вы сможете увидеть, насколько повысились затраты на производство и сравнить их с планируемым поступлениями от продаж.

Спрогнозируйте необходимые вложения и расходы по подразделениям компании.

Важно в бюджете по каждой статье проставлять планируемый показатель, а рядом фактический. Чтобы следить за отклонениями.

В настоящее время сохранить компанию без ущерба, не контролируя ее хозяйственную деятельность с помощью бюджетирования и управленческих отчетов, практически невозможно.

Скорее всего, у руководителей сейчас в приоритете операционные задачи по поиску поставщиков, новых способов продвижения и реализации продуктов. Задача по управленке и бюджетированию полностью на бухгалтерах.

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