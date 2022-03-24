Деньги внутри компании: верните 100 процентов долгов и рационально их используйте

Сейчас все компании столкнулись с внутренней перестройкой процессов, в том числе и в планировании и распределении финансов. По новому посмотрим на два главных вопроса бизнеса: где взять деньги и как их рационально потратить.

Обычно их решает директор. Но мы покажем, как с ними справиться бухгалтеру. Такой сотрудник станет поистине незаменим для компании особенно в кризис.

Тактика и стратегия взыскания долгов с контрагентов

Проведите инвентаризацию дебиторской задолженности. Проверьте, есть ли у вас права на долги.

Право на дебиторку подтверждает все нижеперечисленное:

Оригинал договора с двумя подписями и печатями. Проверьте полномочия подписанта (если по доверенности, то ксерокопия доверенности). Если не удается собрать оригиналы, подготовьте заверенные копии на крайний случай. Доказательства поставки и перевозки, оказания услуг, выполнения работ - акты, накладные, перевозочные документы. Наличие письменных претензий и ответов на них.

Распределите дебиторку по группам:

срок просрочки,

должник (работает или ликвидирован),

сумма.

По каждой группе определите алгоритм работы: взыскание, списание, продажа, аутсорс.

Если долг не превышает трех месяцев, то с ним можно работать самим. Скорее всего, вы его вернете путем письменных переговоров. В письменной претензии обязательно укажите, что через месяц подадите исковое заявление в суд.

Если долг образовался в прошлом году и ранее, то подавайте иск в суд или продавайте коллекторам. Оба способа достаточно эффективны.

В нынешней ситуации не ждите истечения срока давности для того, чтобы списать долг в убытки. Сразу по истечению месяца пишите письмо контрагенту, через два – исковое заявление в суд.

Таким образом компания получит деньги, а не цифры в дебиторской задолженности.

Рациональное распределение финансов

Чтобы видеть реальное финансовое положение в компании и управлять в том числе процессом возврата долгов, внедрите управленческий учет и бюджетирование. А также платежный календарь. Он поможет автоматизировать процесс отправки писем контрагентам вовремя.

О том, как внедрить в компании управленческий учет, бюджетирование и платежный календарь преподаватели рассказывают на курсе повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения».

Старт группы 1 апреля. Обучение пойдет по плотному графику, но к маю, оно закончится. На курсе преподаватели и кураторы будут вживую общаться с теми, кто учится, на онлайн-консультациях и в закрытом телеграмм-чате. Также они проверяют письменные работы и тесты. Отвечают на вопросы.

Смотрите видео, читайте конспекты, сдавайте тесты и письменные задания. Все онлайн. Удостоверение пришлем по Почте России. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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О чем курс

Курс даст вам полноценный набор навыков по управленческому учету: с нуля до внедрения в 1С. Уже в процессе обучения вы начнете ставить управленческий учет в своей компании (это одно из заданий).

Курс о том, как заработать и сохранить деньги. И что особенно важно — где сейчас вообще их найти. Вы построите систему бюджетирования в своей компании. Узнаете, какие антикризисные выводы можно сделать на основании управленческих отчетов.

Директора жалуются, что бухгалтерия только тратит деньги, да еще и помогает налоговой их забирать. Навыки нашего курса помогут сломать такие предубеждения против бухгалтерии у руководства компании.

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На курсе вы научитесь: Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.

Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику.

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Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс.

Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям.

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