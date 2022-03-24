Деньги внутри компании: верните 100 процентов долгов и рационально их используйте

Сейчас все компании столкнулись с внутренней перестройкой процессов, в том числе и в планировании и распределении финансов. По новому посмотрим на два главных вопроса бизнеса: где взять деньги и как их рационально потратить.
Обычно их решает директор. Но мы покажем, как с ними справиться бухгалтеру. Такой сотрудник станет поистине незаменим для компании особенно в кризис.
Тактика и стратегия взыскания долгов с контрагентов
Проведите инвентаризацию дебиторской задолженности. Проверьте, есть ли у вас права на долги.
Право на дебиторку подтверждает все нижеперечисленное:
- Оригинал договора с двумя подписями и печатями. Проверьте полномочия подписанта (если по доверенности, то ксерокопия доверенности). Если не удается собрать оригиналы, подготовьте заверенные копии на крайний случай.
- Доказательства поставки и перевозки, оказания услуг, выполнения работ - акты, накладные, перевозочные документы.
- Наличие письменных претензий и ответов на них.
Распределите дебиторку по группам:
- срок просрочки,
- должник (работает или ликвидирован),
- сумма.
По каждой группе определите алгоритм работы: взыскание, списание, продажа, аутсорс.
Если долг не превышает трех месяцев, то с ним можно работать самим. Скорее всего, вы его вернете путем письменных переговоров. В письменной претензии обязательно укажите, что через месяц подадите исковое заявление в суд.
Если долг образовался в прошлом году и ранее, то подавайте иск в суд или продавайте коллекторам. Оба способа достаточно эффективны.
В нынешней ситуации не ждите истечения срока давности для того, чтобы списать долг в убытки. Сразу по истечению месяца пишите письмо контрагенту, через два – исковое заявление в суд.
Таким образом компания получит деньги, а не цифры в дебиторской задолженности.
Рациональное распределение финансов
Чтобы видеть реальное финансовое положение в компании и управлять в том числе процессом возврата долгов, внедрите управленческий учет и бюджетирование. А также платежный календарь. Он поможет автоматизировать процесс отправки писем контрагентам вовремя.
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- Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.
- Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику.
- Выстраивать систему бюджетирования в компании.
- Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли.
- Оперировать коэффициентами финансового анализа.
- Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс.
- Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям.