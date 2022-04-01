Зарплата

Все работодатели обязаны каждый год индексировать зарплаты сотрудников – правда или миф

Правда. Хотя этим мало кто и занимается.

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Все компании обязаны ежегодно индексировать зарплаты сотрудникам. Обязанность закреплена в статье 134 ТК. Даже в том случае, если сотрудников нанял индивидуальный предприниматель. 

Поэтому проверьте, что в компании есть положение об индексации зарплаты. В нем установлена периодичность и коэффициент индексации. Этот документ обязательно запросят при проверке. 

Например, в 2022 году Росстат опубликовал размер индексации – 8,39%. Но компания вправе установить коэффициент самостоятельно. Главное, чтобы он был больше 1. В положении об индексации можно прописать, что ежегодно коэффициент устанавливается приказом генерального директора. В этом случае коэффициент будет плавающим, в зависимости от финансовых возможностей.

Подробно тему индексации зарплаты разберет основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains Людмила Ганичева на вебинаре «Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось». Он состоится 8 апреля в 15-00.

Еще она расскажет про: 

  • МРОТ на 2022;
  • изменения пособий в 2022 году;
  • размещение вакансий на Работа.ру;
  • новую форму РСВ;
  • прямые выплаты ФСС;
  • алименты;
  • вычеты по НДФЛ;
  • платежки на зарплату.

Важно посетить прямой эфир, чтобы бесплатно поучаствовать в мероприятии. Видеозапись предоставляется платно всем, кроме подписчиков «Клерк.Премиум»

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