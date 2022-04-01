Все работодатели обязаны каждый год индексировать зарплаты сотрудников – правда или миф

Все компании обязаны ежегодно индексировать зарплаты сотрудникам. Обязанность закреплена в статье 134 ТК. Даже в том случае, если сотрудников нанял индивидуальный предприниматель.

Поэтому проверьте, что в компании есть положение об индексации зарплаты. В нем установлена периодичность и коэффициент индексации. Этот документ обязательно запросят при проверке.

Например, в 2022 году Росстат опубликовал размер индексации – 8,39%. Но компания вправе установить коэффициент самостоятельно. Главное, чтобы он был больше 1. В положении об индексации можно прописать, что ежегодно коэффициент устанавливается приказом генерального директора. В этом случае коэффициент будет плавающим, в зависимости от финансовых возможностей.

Подробно тему индексации зарплаты разберет основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains Людмила Ганичева на вебинаре «Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось». Он состоится 8 апреля в 15-00.

Еще она расскажет про:

МРОТ на 2022;

изменения пособий в 2022 году;

размещение вакансий на Работа.ру;

новую форму РСВ;

прямые выплаты ФСС;

алименты;

вычеты по НДФЛ;

платежки на зарплату.

Важно посетить прямой эфир, чтобы бесплатно поучаствовать в мероприятии. Видеозапись предоставляется платно всем, кроме подписчиков «Клерк.Премиум».

Зарегистрироваться бесплатно на вебинар по зарплате>>