Все работодатели обязаны каждый год индексировать зарплаты сотрудников – правда или миф

Все компании обязаны ежегодно индексировать зарплаты сотрудникам. Обязанность закреплена в статье 134 ТК. Даже в том случае, если сотрудников нанял индивидуальный предприниматель.
Поэтому проверьте, что в компании есть положение об индексации зарплаты. В нем установлена периодичность и коэффициент индексации. Этот документ обязательно запросят при проверке.
Например, в 2022 году Росстат опубликовал размер индексации – 8,39%. Но компания вправе установить коэффициент самостоятельно. Главное, чтобы он был больше 1. В положении об индексации можно прописать, что ежегодно коэффициент устанавливается приказом генерального директора. В этом случае коэффициент будет плавающим, в зависимости от финансовых возможностей.
Подробно тему индексации зарплаты разберет основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains Людмила Ганичева на вебинаре «Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось». Он состоится 8 апреля в 15-00.
Еще она расскажет про:
- МРОТ на 2022;
- изменения пособий в 2022 году;
- размещение вакансий на Работа.ру;
- новую форму РСВ;
- прямые выплаты ФСС;
- алименты;
- вычеты по НДФЛ;
- платежки на зарплату.
Важно посетить прямой эфир, чтобы бесплатно поучаствовать в мероприятии. Видеозапись предоставляется платно всем, кроме подписчиков «Клерк.Премиум».