Почему табличка в Excel – это еще не управленческий учет. Чего ей не хватает

Это управленческий вопрос. Ответ – в управленческой отчетности.

По сути это та же бухгалтерская отчетность, только построенная удобным для руководства компании способом. Так, чтобы из нее можно было сделать выводы и принять решения по бизнесу.

Во многих компаниях директора требуют от бухгалтеров похожие отчеты. Их делают в Excel. Сводят те показатели, которые запросил директор. Получается мини-управленческая отчетность. Она хороша для благополучных времен, поскольку дает информацию. Но не достаточна для кризисных ситуаций, так как не дает возможности принять верные управленческие решения.

Что же это за волшебная управленческая отчетность, сделанная по всем правилам, а не на коленке? Чем она лучше таблички в Excel? Какие выводы и о чем она позволяет сделать?

На эти вопросы ответит в прямом эфире сертифицированный налоговый консультант, основатель аутсорсинговой компании, соразработчик системы финансового учета в бизнесе Лариса Магафурова 13 апреля (завтра) на вебинаре «Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С». Бесплатно посмотреть можно строго по регистрации в день проведения.

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Она покажет «ключи» управленки – какая информация поможет компании и главное - в каких отчетах ее искать.

Расскажет про точечные срочные меры, которые нужно предпринять, чтобы противостоять кризису.

И наконец, покажет, как настроить в 1С управленческий учет.

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