Как настроить платежный календарь и работать без кассовых разрывов

Сегодня он стал супер-актуальным. По календарю вы заранее увидите, в какой день не хватит денег на определенный платеж, и продумаете, куда его перенести. Подстраивайте платежи под поступления.

Платежный календарь можно разработать самостоятельно в Excel или воспользоваться календарем в 1С.

Платежный календарь в Excel

В Excel сделайте таблицу доходов и расходов по дням. Обычно расписывают на месяц вперед. Примерную форму календаря привели здесь.

Он неудобный. Наполнять информацией трудоемко. Данные о будущих платежах нужно запрашивать у коллег: за сырье, материалы — у снабженцев, за рекламу — у маркетолога и т.д. Еще нужен план продаж, но можно прикинуть по прошлому периоду.

Составив платежный календарь на месяц вперед, проанализируйте его.

В нашем примере 3 мая назревает кассовый разрыв. На счету компании 200 000 руб., а платежей на 300 000 руб.

Из них:

коммуналка — 50 000 руб.

лизинговый платеж — 100 000 руб.

оплата за сырье и материалы — 150 000 руб.

Коммуналку и лизинговый платеж вы не отложите. Но можно договориться с поставщиком сырья и разбить счет на части (50 000 руб. и 100 000 руб.).

Платежный календарь в 1С

В 1С зайдите в меню «Руководителю», раздел «Планирование», в нем «Платежный календарь».

Он прост в использовании. С утра разносите банковскую выписку и проверяете на предмет кассовых разрывов.

Налоги и зарплаты 1С подтягивает автоматически. Вам останется вносить только оплаты по покупателям и поставщикам.

Но и эту часть можно упростить. Если в договоре прописан срок оплаты, внесите его в 1С.

Как усложнить себе жизнь при работе с платежным календарем:

не вести его каждый день;

допускать кассовые разрывы;

не предупреждать и не договариваться с дебиторами и кредиторами.

Управленческий учет и бюджетирование

Платежный календарь это один из инструментов управленческого учета.

Можно даже начать построение системы управленческого учета с того, чтобы каждый день вести в 1С платежный календарь.

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