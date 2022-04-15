Как настроить платежный календарь и работать без кассовых разрывов

Сегодня он стал супер-актуальным. По календарю вы заранее увидите, в какой день не хватит денег на определенный платеж, и продумаете, куда его перенести. Подстраивайте платежи под поступления.
Платежный календарь можно разработать самостоятельно в Excel или воспользоваться календарем в 1С.
Платежный календарь в Excel
В Excel сделайте таблицу доходов и расходов по дням. Обычно расписывают на месяц вперед. Примерную форму календаря привели здесь.
Он неудобный. Наполнять информацией трудоемко. Данные о будущих платежах нужно запрашивать у коллег: за сырье, материалы — у снабженцев, за рекламу — у маркетолога и т.д. Еще нужен план продаж, но можно прикинуть по прошлому периоду.
Составив платежный календарь на месяц вперед, проанализируйте его.
В нашем примере 3 мая назревает кассовый разрыв. На счету компании 200 000 руб., а платежей на 300 000 руб.
Из них:
- коммуналка — 50 000 руб.
- лизинговый платеж — 100 000 руб.
- оплата за сырье и материалы — 150 000 руб.
Коммуналку и лизинговый платеж вы не отложите. Но можно договориться с поставщиком сырья и разбить счет на части (50 000 руб. и 100 000 руб.).
Платежный календарь в 1С
В 1С зайдите в меню «Руководителю», раздел «Планирование», в нем «Платежный календарь».
Он прост в использовании. С утра разносите банковскую выписку и проверяете на предмет кассовых разрывов.
Налоги и зарплаты 1С подтягивает автоматически. Вам останется вносить только оплаты по покупателям и поставщикам.
Но и эту часть можно упростить. Если в договоре прописан срок оплаты, внесите его в 1С.
Как усложнить себе жизнь при работе с платежным календарем:
- не вести его каждый день;
- допускать кассовые разрывы;
- не предупреждать и не договариваться с дебиторами и кредиторами.
Управленческий учет и бюджетирование
Платежный календарь это один из инструментов управленческого учета.
Можно даже начать построение системы управленческого учета с того, чтобы каждый день вести в 1С платежный календарь.
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