Что случилось с налоговыми проверками 9 марта и каких последствий ждать бухгалтерам

Поправки были анонсированы так, как будто теперь уголовных налоговых дел станет меньше.

Раньше следователи могли возбудить дело по любой информации про налоговое преступление: анонимное сообщение, публикация в СМИ, обращение конкурента или бывшего сотрудника компании, который обиделся на увольнение.

Теперь следственные органы вправе возбудить дело только на основании материалов, полученных от налоговиков. Опять-таки не любых. Инспекция проводит налоговую проверку, выносит решение и выставляет требование на уплату недоимки, пеней, штрафов. Если компания в течение 2-х месяцев не оплатит, а размер недоимки более 15 млн рублей, только тогда материалы передают правоохранителям.

Кажется, все хорошо, но есть нюанс.

Теперь следователи получают от налоговиков проработанную доказательственную базу. Почти готовое уголовное дело. Эксперты прогнозируют существенный рост, а не уменьшение уголовных дел по налогам.

По статистике МВД, в 2019 - 2021 году ежегодно регистрировалось около 5 000 уголовных налоговых дел. В январе этого года их зарегистрировано уже 641. Умножим на 12 месяцев. Получим 8 333 уголовных дела за 2022 год. Это почти двоекратный рост.

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