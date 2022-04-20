Заканчивается набор на курс по управленческому учету и бюджетированию

1 мая начинает учиться группа на онлайн-курсе повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения». Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке».

В одном курсе удалось собрать модули по двум самым востребованным сейчас темам. А значит, вам не придется платить за два разных курса.

Это удобная возможность провести с пользой майские праздники. Особенно для бухгалтеров не избалованных свободным временем. Но и те, кто планирует отдохнуть на праздники, не беспокойтесь. Календарный учебный график составлен так, чтобы вы успели закончить обучение вовремя. Посмотрите его заранее. Вы уже сейчас можете распланировать по дням свое обучение. График здесь>>

На курсе получите все навыки для работы с управленкой и бюджетированием: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С.

Шесть ведущих экспертов - преподавателей

Дмитрий Колесников – основатель и гендиректор компании «Бизан».

Павел Боровков – методолог по бюджетированию и стратегическому планированию.

Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Основы управленческого учета

зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет

в чем ценность управленческой отчетности

структурирование доходов

детальное структурирование расходов

Настройка аналитики

настройка аналитики доходов

настройка аналитики прямых расходов

настройка аналитики косвенных расходов

настройка аналитики банка и кассы

Выработка навыков составления управленческой отчетности

отчет о движении денежных средств

отчет о прибылях и убытках

управленческий баланс

прочие аналитические отчеты

...и еще 10 модулей.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Проконсультироваться с куратором группы>>