Управленческий учет

Как освоить управленческий учет и повысить прибыль бизнеса

Ловите подборку обучающих продуктов для главбуха, финдира, гендира и предпринимателя. Пройдя обучение, вы овладеете управленческим учетом и научитесь управлять финансами. Бонус: всё про налоговую оптимизацию!

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Как освоить управленческий учет и повысить прибыль бизнеса

Тот, кто владеет управленческим учетом, зарабатывает больше денег для себя и своей компании. Этот вид учета показывает владельцам бизнеса, откуда приходят и куда уходят их деньги. Как получить больше денег и потратить их эффективнее. Управленческий учет ведут в интересах менеджмента компании, а не налоговой инспекции.

В качестве бонуса подборки — курсы и вебинары по налоговой оптимизации. Это еще один способ сэкономить деньги компании. Вы научитесь платить только тот минимум налогов, который требует закон. Не переплачивать, оптимизируя налоговые издержки. Этот навык также высоко ценят владельцы бизнеса.

Рассказываем о полезном для главбуха, финдира и предпринимателя. 

Онлайн-курсы

Просто и наглядно разбираем все, что нужно знать про внедрение управленческого учета. Научим на примере вашего бизнеса составлять финансовые модели, правильно считать прибыль и не допускать кассовых разрывов.

Покажем руководителю, где найти данные для принятия управленческих решений, роста и развития бизнеса. Посоветуем бухгалтеру, как составить управленческие отчеты без значительных трудозатрат. Весь курс построен на понятных примерах, которые разбираем прямо в табличном виде в Excel.

Этот курс про то, как анализировать финансовую отчетность, чтобы улучшать работу компании. Вы станете улавливать тревожные сигналы, которые посылают финансовые отчеты. Научитесь искать слабые места бизнеса и исправлять ошибки. Получите возможность определить лучшее направление для инвестиций. Для этого не нужно много лет учиться финансовому анализу. Наш курс вам это докажет.

Бонус!

Этот курс научит вас понимать, какие мероприятия позволяют компании экономить на налогах. Научит отличать законную налоговую оптимизацию от агрессивных схем. Вы узнаете, какие схемы сейчас точно использовать нельзя. 

Неудачная налоговая оптимизация приводит к многомиллионным налоговым доначислениям и ставит бизнес на грань банкротства. Обезопасьте себя, пройдя этот курс.

Вы научитесь без страха встречать выездные и камеральные налоговые проверки. Узнаете о мероприятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка. Сможете обезопасить себя от уголовного дела и субсидиарной ответственности. Минимум теории и максимум практических рекомендаций.

Вебинары

Вы поймете, почему современному бухгалтеру не обойтись без базовых знаний управленческого учета. Сможете настроить учет так, чтобы не тратить много времени. Разберетесь, что самое важное в управленческих отчетах. Получите знания, которые повысят вашу профессиональную ценность.

Расскажем, с чего начать, если управленческий учет в компании пока еще отсутствует и как настроить учет в 1С. Вы узнаете о «ключах» управленческого учета, которые необходимы в условиях кризиса. Сможете отыскать и исправить типичные управленческие ошибки. Определите точечные меры, которые нужно предпринять, чтобы противостоять кризису.

Бонус!

Расскажем о новых возможностях для налоговой оптимизации, которые появились с апреля 2020 года, и новых рисках. Также вы узнаете, какую оценку дают суда «традиционным» способам налогового планирования. Научитесь грамотно сформулировать деловую цель для изменения бизнес-процессов и структуры группы компаний.

Расскажем, кого именно ФНС заподозрит в незаконном дроблении бизнеса. Вы изучите приемы, которые использует налоговая, чтобы доказать незаконность дробления. Узнаете об ошибках, которые нельзя совершать директору и бухгалтеру при дроблении бизнеса.

Вы узнаете, руководители каких компаний рискуют больше всего. Какие доказательства необходимо собрать следователю, чтобы привлечь главбуха и гендира к ответственности. Как защищаться от обвинений. Чему равен ущерб от преступления, и как выиграть уголовное дело.

🔥По отдельности это все стоит более 60 000 рублей. Гораздо выгоднее купить все в подборке «Управленческий» всего за 10 000 рублей.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера
Управленческий учет

Как освоить управленческий учет и повысить прибыль бизнеса

Ловите подборку обучающих продуктов для главбуха, финдира, гендира и предпринимателя. Пройдя обучение, вы овладеете управленческим учетом и научитесь управлять финансами. Бонус: всё про налоговую оптимизацию!

Как освоить управленческий учет и повысить прибыль бизнеса

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