Как установить лимит стоимости ОС по ФСБУ 6/2020 и не нажить проблем

Компания вправе установить в бухучете свой лимит стоимости основных средств. Согласно новому стандарту лимит ограничен лишь представлениями организации о существенности информации об активах (п. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н). Это означает, что лимит не должен оказывать существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, напоминает Альмин Рабинович, руководитель управления бухгалтерского и налогового консалтинга FinExpertiza.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяют, начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год (утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н). Сейчас организация вправе установить в бухучете свой лимит стоимости основных средств, тогда как ранее он составлял не более 40 тыс. руб. (п. 5 ПБУ 6/01).

Как определить уровень существенности

Несущественной признается информация, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в отчетности не зависят решения пользователей этой отчетности. Размер лимита и порядок учета активов несущественной стоимости следует закрепить в учетной политике (п. 7.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н).

Существенность определяют на основе информации обо всех фактах хозяйственной жизни.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками может повлиять на решения пользователей, принимаемые на основе отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н).

Существенность определяют на основе информации, взятой из всех форм бухгалтерской отчетности.

К примеру, числовые данные, несущественные для группы статьей баланса «Основные средства» могут оказаться существенными для группы статей отчета о финансовых результатах «Себестоимость продаж».

Организация оценивает, является ли информация существенной в контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом (п. 7 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», введен в действие приложением № 1 к приказу Минфина от 28.12.2015 № 217н, п. 7.1 ПБУ 1/2008).

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Лимит в 100 тыс. руб. унифицирует учет, но может противоречить ФСБУ 6/2020

Каждый бухгалтер желает унифицировать способы ведения бухгалтерского и налогового учета. У многих сложилось впечатление, что теперь можно установить единый лимит стоимости ОС в бухгалтерском и налоговом учете, и тем самым избежать разниц.

Да, в бухучете можно установить лимит стоимости ОС в 100 тыс. руб. Но, нужно понимать, что в терминологии ФСБУ 6/2020, это не лимит. Прежде всего, потому, что сегодня 100 тыс. руб. может быть существенной величиной для бухгалтерской отчетности разве что микропредприятий. Для малого же бизнеса с выручкой и активами в сотни миллионов рублей, а тем более для организаций, не являющихся субъектами МСП, величина в 100 тыс. руб. вряд ли может быть существенной.

Что же тогда такое 100 тыс. руб. в контексте установления стоимостного лимита ОС? Это способ формирования той совокупности основных средств, наличие или отсутствие информации о которой не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности.

То есть, установив лимит, надо проверить, а не окажет ли он существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности. Речь идет, прежде всего, об отчете о финансовых результатах. Если же получится, что влияние существенное, то, лимит в 100 тыс. руб. компании не подходит. Его нужно снизить, например, до 80 тыс. руб. Этого однозначно требует пункт 5 ФСБУ 6/2020. Указывая на существенность информации «о таких активах», то есть обо всех малоценных ОС.

Такой подход соответствует положениям МСФО (информация Минфина «Практические рекомендации № 2 по применению МСФО „Формирование суждений о существенности“»).

Пример суждения о существенности

<...> Согласно учетной политике организация капитализирует затраты на приобретение объектов основных средств, превышающие установленное пороговое значение, а суммы ниже этого значения признает в качестве расходов. <...> МСФО (IAS) 16 «Основные средства» требует признавать первоначальную стоимость объекта основных средств в качестве актива, если соблюдаются критерии в пункте 7 МСФО (IAS) 16.

Организация пришла к выводу, что ее учетная политика — не капитализировать затраты, не превышающие установленное пороговое значение, — не окажет существенного влияния на финансовую отчетность за текущий период или на финансовую отчетность будущих периодов, поскольку нельзя обоснованно ожидать, что информация, отражающая капитализацию и амортизацию таких затрат, повлияет на решения, принимаемые основными пользователями финансовой отчетности организации.