Как бухгалтеру начать зарабатывать больше и заодно спасти бизнес от краха. Управленческий учет и бюджетирование!

Тот, кто владеет управленческим учетом, зарабатывает больше денег для себя и своей компании. Этот вид учета показывает владельцам бизнеса, откуда приходят и куда уходят их деньги. Как получить больше денег и потратить их эффективнее. Управленческий учет ведут в интересах менеджмента компании, а не налоговой инспекции.

Зачем учиться

Специалисты по управленческому учету получают от 85 000 ₽, а на рынке в России по ним больше 1 500 вакансий. Вам откроются перспективы стать главным бухгалтером и финансовым директором. Вы сможете включить в резюме умение:

анализировать учетную информацию и финансовую отчетность для управленческих решений;

оперировать коэффициентами финансового анализа;

структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику;

выстраивать бизнес-процессы другим подразделениям компании;

искать пути для увеличения прибыли;

автоматизировать управленческий учета в 1С;

формировать отчеты о прибылях и убытках и ДДС, управленческий баланс;

представлять в наглядной форме информацию о финансовом состоянии компании.

Что в программе

На курсе получите все нужные для работы с УУ навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.

Курс состоит из видео и текстовых материалов, онлайн мастер-классов, письменных и тестовых заданий. Все без воды.

Отдельный блок в курсе про бюджетирование. Бюджетирование — это инструмент снижения рисков и повышения определенности в бизнесе. Из-за этого оно было востребовано в кризис 90-х и в нынешней ситуации. Если вы ведете только бухгалтерский учет без управленческого и без бюджетирования, то вы управляете автомобилем, глядя только в зеркало заднего вида.

В курс включены материалы о том, какие антикризисные шаги компании могут предпринять сейчас на основе данных управленческих отчетов.

Лекторы подготовили видео, таблицы и материалы для скачивания. Это максимально понятный материал.

Вы не останетесь без ответа на сложный вопрос. Предусмотрено живое общение с преподавателем.

Кто преподает

Дмитрий Колесников. Эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».

Павел Боровков. Методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования.

Елена Потехина. Кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Лариса Магафурова. Руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова. Эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан. Консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Какой диплом получите

После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Кроме этого еще вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов.