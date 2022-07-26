Три способа вести управленческий учет. Разбираемся, везде ли нужен бухгалтер

Управленческий учет — это учет и отчетность для директора и собственников компании. Они хотят видеть реальную картину бизнеса, чтобы принимать решения. Но бухгалтерский учет по ПБУ и ФСБУ не всегда позволяет получить точную и оперативную информацию.

Почему бухгалтерский учет не устраивает собственников бизнеса

Причины индивидуальны для каждой компании. Вот наиболее распространенные:

компания не все операции проводит в бухучете, существуют сделки, по которым не оформляют первичку или оформляют фиктивную, не фиксируют поступление и расходование денег;

в группе компаний есть дружественные контрагенты, дебиторку и кредиторку, доходы и расходы по которым нельзя считать реальными, также как и движение денег между ними;

стандарты бухучета искажают реальную картину доходов и расходов, заставляют бухгалтера отражать несуществующие доходы и расходы или учитывать существующие несвоевременно;

бухучет отражает факты хозяйственной жизни точно, но слишком медленно, управленцам нужна быстрота и они готовы пожертвовать точностью.

Три способа вести управленческий учет

Если директор и владельцы бизнеса пришли к выводу, что бухучет их не устраивает, и им нужен управленческий учет, есть три способа устроить это. Выбор способа зависит от причин, по которым управленцев не устраивает бухучет.

Способ 1. Параллельный учет. Этот способ выбирают, когда объем «серых» сделок в компании высок. Когда в бухучете просто нет информации, чтобы сформировать корректные бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств и управленческий баланс. Либо — управленцам нужна настолько высокая оперативность, что нет смысла ждать, пока хозяйственные операции отразят в бухучете. Поэтому проще вносить информацию независимо, не по первичке.

Параллельным учетом обычно не занимается бухгалтерия. Его ведет финансовый директор, финансовый аналитик или экономист. То есть, специально выделенный под управленку специалист. Этот специалист может консультироваться с бухгалтерами и брать у них какие-то данные, но, в целом, при параллельном варианте управленческого учета, данные с бухгалтерским учетом не совпадут никогда. Поэтому и участие бухгалтерии тут не обязательно.

Автоматизации этот способ не поддается.

Способ 2. Корректировки и трансформации. Этот способ выбирают, когда в целом компания работает по-белому, но есть дружественные контрагенты, доходы, расходы и движение денег по которым учитывать не надо. Или надо, но не всегда или не в полной сумме. Кроме того, требуется быстрее, чем поступает первичка, отражать доходы и расходы. В этом способе управленческий учет опирается на данные бухгалтерского, но с формализованными корректировками.

При таком способе управленческим учетом может заниматься как бухгалтер, так и финансист, либо совместно. Например, главбух и финдир ежедневно обсуждают необходимые корректировки и формируют бюджеты и управленческую отчетность. Бухгалтеру потребуются знания бюджетирования.

Возможна автоматизация. Но ручной работы все равно будет много.

Способ 3. Управленческие отчеты. При таком способе компания ведет только бухгалтерский учет. Для управленцев формируют специальные отчеты на основании данных бухучета.

Этот способ подходит компаниям, которые работают по-белому и бухгалтерия которых способна быстро и точно фиксировать все хозяйственные операции. При этом учетная политика компании должна максимально соответствовать интересам директора и собственников — ПБУ и ФСБУ во многих случаях позволяют сделать такую тонкую настройку.

Такой управленческий учет ведет бухгалтер. Ему нужны глубокие знания не только о бюджетировании, но и о формировании учетной политики, и нюансах стандартов бухучета.

Возможна полная автоматизация формирования управленческих отчетов.

Вправе ли бухгалтер со знаниями управленческого учета, рассчитывать на прибавку зарплаты

Мы задали этот вопрос в «Красном уголке бухгалтера». Ответы бухгалтеров тоже зависели от способа, которым компания ведет управленческий учет.

wildcard. Нужно сначала разобраться, что директор подразумевает под управленческим учетом. Может, это двойная бухгалтерия. А, возможно, действительно управленческая отчетность. А иногда это совмещено.

При параллельном учете от бухгалтера обычно не требуют знаний управленческого учета, соответственно, и доплачивать за них не будут. Однако у бухгалтера с такими знаниями есть возможность переквалифицироваться в финансисты.

Ekaterina. Бухгалтер со знанием управленческого учета может стать финансовым директором.

При способе, когда для управленческого учета необходимы корректировки и трансформация, бухгалтеру необходимы знания бюджетирования. А для способа, когда бухучет — основа для управленческих отчетов, бухгалтеру понадобится еще больше знаний.

И за дополнительные знания компании готовы предложить бухгалтерам больше денег.

Например, в телеграм-канале Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров зарплата бухгалтера в вакансиях, где от соискателя требуют знание управленческого учета, выше на 30-50 процентов. А для финансового директора знание управленки обязательно.