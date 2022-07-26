Как с помощью управленческого учета бухгалтеру спасти бизнес и удвоить доходы

Чем вам поможет управленческий учет
Он вылечит головную боль директора компании и бухгалтера и ответит на главный вопрос: куда утекают деньги из бюджета. Руководитель думает, как за счет управленческих решений снизить расходы и увеличить прибыль, но проблема в том, что у него нет данных. Бухгалтер страдает из-за того, что от него требуют решений, а он их не знает.
Управленческий учет основан на анализе финансовой отчетности. В первую очередь, чтобы оптимизировать расходы и за счет этого поднять доходы, нужно настроить управленческую отчетность, которая будет отвечать на вопросы руководителя: откуда приходят деньги, куда уходят, какие направления деятельности рентабельны, а какие нет, какие налоги заплатили и много других нюансов.
Для настройки УУ нужно научиться анализировать доходы и расходы своей компании, разобраться с финансовой моделью и бюджетом, освоить анализ финансовой отчетности. Также нужно грамотно работать с дебиторской задолженностью. Об этом мы подробно рассказываем в разборах.
Что такое разборы и зачем нужны
Это эксклюзивные статьи для подписчиков. Темы — только те, что пригодятся бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.
Работа бухгалтера подразумевает, что он должен всегда быть в курсе всего нового в законодательстве. Если информации не хватает, это может плохо сказаться на процессах. Разборы помогают понять сложную тему, в которой возникают вопросы. Например, про управленческий учет.
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Примеры разборов
Вот что мы писали об ошибках в работе с дебиторской задолженностью.
Чтобы дебиторка не стала безнадежным долгом, проверьте, актуальны ли в вашей компании такие положения, как:
- порядок определения рейтингов покупателей;
- лимиты дебиторской задолженности и периоды отсрочки платежей;
- политика штрафов и бонусов покупателям;
- способы обеспечения задолженности.
Еще редакция разобрала ЭДО и особенности работы с ним.
Электронный договор со всеми приложениями — это единый файл, который состоит из:
- визуальной части, привычной для восприятия и удобной для чтения, вместе с картинками и таблицами;
- структурированной части в формате XML, она предназначена для автоматической обработки документа. Содержит все пункты договора, такие же, как в визуальной части;
- электронных подписей участников договора. Отражают данные сертификатов УКЭП.
Какие документы можно оформлять по-новому
ФНС разработала электронный формат для:
- договоров с контрагентами, оферты;
- дополнительных соглашений;
- приложений, которые составляют неотъемлемую часть договора;
- протоколов разногласий.
Мы все разбираем для вас — искать по всему интернету ничего не нужно. Узнайте и поймите как работать со сложностями управленческого учета и других тем — смотрите разборы от «Клерка».