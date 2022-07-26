Управленческий учет

Повышаем зарплату в кризис, настраивая управленческий учет. Что надо знать бухгалтеру

Руководство в тяжелые времена хочет снизить расходы и повысить доходы. В этом поможет бухгалтер, но только если знает как настроить управленческий учет. Как зарабатывать больше на УУ — разбираем в статье.

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Повышаем зарплату в кризис, настраивая управленческий учет. Что надо знать бухгалтеру

Ценность управленческого учета

Она заключается в том, что вы будете полезны руководителю и дадите конкретику по финансовой отчетности, по расходам, доходам. То есть объясните ему, куда уходят деньги. Но для этого нужно знать базовые принципы управленческих отчетов.

Существует «великая троица»:

  1. Управленческий баланс.
  2. Отчет о движении денежных средств.
  3. Отчет о прибылях и убытках.

Эти три формы связаны между собой, но каждый из них преследует разную цель. Управленческий баланс показывает состояние компании и дает возможность рассчитать коэффициенты для управленческого учета. ОДДС дает понимание сколько у бизнеса денег. Развернутый отчет о прибылях и убытках даст понять, за счет какого направления предприятие заработало прибыль.

На основании этого отчета можно рассчитать рентабельность по валовой прибыли. Благодаря ей собственник понимает, правильно ли выбрана политика ценообразования, насколько себестоимость влияет на уровень прибыли направления и т.д.

Помимо этих основ, можно предложить собственнику компании массу других аналитических отчетов, отражающих положение дел в бизнесе. Это даст руководству базу для управленческих решений. Фирма поднимется в период кризиса.

Если бухгалтер владеет навыком постановки УУ и может помочь компании — он становится ценным кадром. Можно смело просить прибавку к зарплате. Научитесь настраивать управленческий учет — пройдите онлайн-курс.

Что узнаете полезного

Подробно разберете с преподавателем основы УУ, аналитику и формы отчетности. Изучите важную часть управленческого учета — структурирование доходов и расходов. Все покажем на конкретных примерах в Excel, без лишней информации.

Преподаватель Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, автор публикаций в отраслевых СМИ.

Курс подойдет бухгалтерам, финансовым директорам, руководителям и собственникам — поймете, куда уходят деньги и как на этом заработать.

Чему научитесь

После проработки всех тем будете знать:

  • как читать финансовые отчеты, чтобы они приносили пользу;
  • как действовать по пошаговому алгоритму настройки управленческих отчетов;
  • как встроить УУ в компанию, не перерабатывать и показывать результаты ведения бизнеса.

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Как проходит онлайн-курс

Учитесь в комфортной для себя обстановке. Смотрите видеолекции, проходите практические задания, тренируетесь. В конце, как изучите материалы, дадим сертификат, что вы профессионал в УУ. Смело показывайте начальнику и просите прибавку.

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