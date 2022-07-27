Как получать большую зарплату, работая штатным бухгалтером

За что вам готовы платить больше

За то, что вы дадите руководству управленческие решения, которых они так ждут. Почему? Это поможет им оптимизировать расходы, понять куда уходят деньги из бюджета и поднять доходы. Бухгалтер в этом вопросе играет важную роль. Конечно, с УУ придется потрудиться, потому что не все процессы можно автоматизировать.

Управленческие отчеты полностью ложатся на плечи бухгалтера. Чтобы их составить нужны особые знания: сотрудник должен уметь настраивать сам учет, анализировать доходы и расходы. Добавляется управленческая отчетность, в которой много нюансов и красных флажков.

Несмотря на сложности, управленческий учет — это способ, который поможет вам сохранить рабочее место, повысить свою ценность и стоимость в глазах руководителя. По результатам опросов от экспертов «Клерка», бухгалтеры, которые готовят управленческую отчетность, получают в 5-7 раз больше своих коллег. Все потому, что УУ — рост и развитие бизнеса.

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