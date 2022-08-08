Что делать, если запутались в работе с 1С:ЗУП? Справочник для бухгалтеров и кадровиков

Зачем бухгалтеру 1С:ЗУП

Кадровик должен пользоваться 1С:ЗУП, потому что это его основной рабочий инструмент. Бухгалтеру программа нужна, чтобы рассчитывать зарплату, настраивать кадровый учет и оформлять мероприятия для сотрудников. Впрочем, функционал у этих профессий пересекается — освоить 1С:ЗУП будет полезно каждому.

Программа похожа на конструктор: ненужные функции вы сможете отключить, а важные пункты оставить. Но основная проблема — это настройка. Новичок, который впервые запускает 1С, путается в огромном количестве пунктов.

Поэтому 1С:ЗУП запускает помощника, который должен облегчить ваши страдания.

Вот так выглядит первоначальная настройка по расчету зарплаты. Сотрудник должен выбрать нужные флажки и функции. Внизу каждой позиции есть подсказка, в каком случае в настройке необходимо проставить флажок.

Это только начало. Дальше идет:

настройка интерфейса;

настройка навигации;

заполнение регистрационных данных компании и. т. д.

Чтобы самостоятельно разобраться с 1С:ЗУП, нужно потратить десятки часов, и несколько дней. Вряд ли у вас есть на это столько времени.

Мы в «Клерке» это предвидели, поэтому подготовили онлайн-курс. В нем объясняем, как быстро и просто настроить 1С:ЗУП.

Что за курс

Этот курс — справочник по ЗУП и по тому, как работать с кадровыми вопросами без штрафов. Разбираем все: от первичных документов до больших отчетов.

Курс ведет Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

Уникальность в том, что занятия короткие и полезные одновременно: мы не даем вам лишнюю информацию. Все на примерах из 1С:ЗУП. Чтобы знания лучше усваивались сделали тесты и практические задания — так вы точно запомните материал.

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После того, как пройдете курс, вы поймете:

как работать со всеми видами кадровых событий в 1С:ЗУП;

научитесь вести кадровый учет и оформлять мероприятия по личному составу;

как с помощью 1С:ЗУП рассчитывается зарплата работников;

как настраивать программу с нуля под свои нужды;

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