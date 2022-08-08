Почему управленческий учет так важен для бизнеса и причем тут бухгалтер

В чем проблема

Руководство видит в бухгалтере финансиста и требует от него управленческих решений. Управленческий учет в идеале должен вести финансовый директор или специально обученный человек. Но сейчас время оптимизаций. Поэтому бухгалтер в компаниях зачастую выполняет функции секретаря, кадровика или вообще всех подряд.

Чаще всего бухгалтер владеет нужной информацией по управленческому учету. Это дополнительная нагрузка, но и новые возможности — можно стать правой рукой руководителя. Для этого придется переучиваться на финансиста.

Польза бюджетирования и управленческого учета

Когда вы настраиваете управленческий учет, вы даете руководителю конкретику по финансовой отчетности, расходам и доходам. То есть, объясняете ему, куда уходят деньги. Для этого нужно знать базовые принципы управленческих отчетов.

Например, отчет о доходах и расходах даст понять, за счет какого направления компания получила прибыль и посмотреть рентабельность видов деятельности. Благодаря этому собственник понимает, правильно ли выбрана политика ценообразования и. т. д.

Чтобы вы научились без труда настраивать управленческий учет, мы сделали курс повышения квалификации.

Как будем повышать вашу квалификацию

В курс включили 13 модулей. Коротко расскажем, что будете уметь:

анализировать отчетность;

настраивать аналитику;

выстраивать модель бюджетирования с нуля;

готовить управленческие решения для руководства;

внедрять управленческий учет в компании.

Обучение построили в формате онлайн: смотрите видеолекции, читаете конспекты. Чтобы закрепить знания, проходите практические задания.

Появляются вопросы — задаете на живой встрече с преподавателями. И общаетесь с куратором в закрытом telegram-чате.

Отзывы о курсе повышения квалификации

Вот что говорит о курсе Ирина Барндык:

«Квалификацию повышаем постоянно. Во-первых, все стремительно меняется, нужно быть в курсе и заботится о клиентах. Во-вторых, нужно поддерживать сертификаты профбухгалтера и налогового консультанта. Почему этот курс? На наш взгляд наиболее злободневно именно теперь. Формат обучения удобный. Получили что хотели — знания».

Какой диплом выдадим

Когда пройдете курс, получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов — его вышлем по почте России. Работодатель увидит удостоверение в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Кроме этого вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов. После курса сможете смело просить повысить зарплату.

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