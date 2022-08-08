Как работать с госзакупками по 44 и 223-ФЗ

Чем отличается 44-ФЗ от 223-ФЗ

Главное различие в федеральных законах — объем. В 44-ФЗ в десятки раз больше информации, чем в 223-ФЗ. В первом описаны правила работы, регламенты и. т. д. Во втором — общие принципы уже для опытных фирм.

Если речь про заказчиков, то в 44-ФЗ это федеральные и муниципальные бюджетные учреждения (мэрии, школы, больницы и пр.).

В 223-ФЗ это монополии по типу РЖД, организации, которые занимаются энергетикой и другими видами регулируемой деятельности. Поставщик в обоих случаях юрлицо или физлицо, ИПшники и даже самозанятые.

Виды госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Выделяют четыре вида госзакупок:

Электронный аукцион. Конкурс в электронной форме. Запрос котировок в электронной форме. Запрос предложений в электронной форме.

Часть из них разделяют на подвиды по типу: закрытые и открытые, одноэтапные и двухэтапные.

Заказчик сам выбирает способ провести торги, который подходит именно ему.

Электронный аукцион

Заказчик указывает что ему нужно, сроки и цену контракта.

Поставщики находят информацию о закупке, изучают документацию и подают заявку на участие. Победителем становится тот, кто предложил лучшую цену. С ним заключают контракт.

Конкурс в электронной форме

Такой конкурс имеет серьезные отличия:

⦁ срок исполнения контракта;

⦁ опыт работы компании;

⦁ используемое оборудование (в случае работ или услуг);

⦁ качество продукта (при поставке).

Запрос котировок в электронной форме

Этот запрос сложный за счет сжатых сроков и ограничений.

Заказчик публикует извещение не позднее чем за 4 дня, указывает саму закупку, стоимость и другие требования. По стоимости контракта тоже есть ограничение — не более 3 миллионов.

Запрос предложений в электронной форме

Тут тоже масса требований и ограничений по закупкам. Вот некоторые из них:

⦁ закупка предметов народного творчества; ⦁ закупка для нужд олимпийских сборных; ⦁ закупка лекарств для конкретного человека; ⦁ закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пять ошибок в заявке на участие в госзакупке

Частые ошибки, которые допускают участники торгов:

1. Неправильно заполняют информацию о себе.

2. Неправильно указывают сведения о стране происхождения товара.

3. Некорректно оформляют техническую часть заявки.

4. Не дают сведений о компании в реестре СМП.

5. Не указывают полный набор сведений во второй части заявки.

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