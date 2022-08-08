Как работать с госзакупками по 44 и 223-ФЗ

Чем отличается 44-ФЗ от 223-ФЗ
Главное различие в федеральных законах — объем. В 44-ФЗ в десятки раз больше информации, чем в 223-ФЗ. В первом описаны правила работы, регламенты и. т. д. Во втором — общие принципы уже для опытных фирм.
Если речь про заказчиков, то в 44-ФЗ это федеральные и муниципальные бюджетные учреждения (мэрии, школы, больницы и пр.).
В 223-ФЗ это монополии по типу РЖД, организации, которые занимаются энергетикой и другими видами регулируемой деятельности. Поставщик в обоих случаях юрлицо или физлицо, ИПшники и даже самозанятые.
Виды госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Выделяют четыре вида госзакупок:
- Электронный аукцион.
- Конкурс в электронной форме.
- Запрос котировок в электронной форме.
- Запрос предложений в электронной форме.
Часть из них разделяют на подвиды по типу: закрытые и открытые, одноэтапные и двухэтапные.
Заказчик сам выбирает способ провести торги, который подходит именно ему.
Электронный аукцион
Заказчик указывает что ему нужно, сроки и цену контракта.
Поставщики находят информацию о закупке, изучают документацию и подают заявку на участие. Победителем становится тот, кто предложил лучшую цену. С ним заключают контракт.
Конкурс в электронной форме
Такой конкурс имеет серьезные отличия:
⦁ срок исполнения контракта;
⦁ опыт работы компании;
⦁ используемое оборудование (в случае работ или услуг);
⦁ качество продукта (при поставке).
Запрос котировок в электронной форме
Этот запрос сложный за счет сжатых сроков и ограничений.
Заказчик публикует извещение не позднее чем за 4 дня, указывает саму закупку, стоимость и другие требования. По стоимости контракта тоже есть ограничение — не более 3 миллионов.
Запрос предложений в электронной форме
Тут тоже масса требований и ограничений по закупкам. Вот некоторые из них:
⦁ закупка предметов народного творчества;
⦁ закупка для нужд олимпийских сборных;
⦁ закупка лекарств для конкретного человека;
⦁ закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Пять ошибок в заявке на участие в госзакупке
Частые ошибки, которые допускают участники торгов:
1. Неправильно заполняют информацию о себе.
2. Неправильно указывают сведения о стране происхождения товара.
3. Некорректно оформляют техническую часть заявки.
4. Не дают сведений о компании в реестре СМП.
5. Не указывают полный набор сведений во второй части заявки.
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