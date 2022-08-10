Особенности работы с НДС, которые вам нужно знать

Что облагается НДС и какие могут быть сложности
Налог на добавленную стоимость платит тот, кто:
- реализует товары, услуги, имущественные права и пр. на возмездной и безвозмездной основе в РФ;
- передает товары, выполняет работы, оказывает услуги для собственных нужд в РФ;
- ввозит товары в РФ.
Об этом сказано в статье 146 НК. Но есть операции, которые не облагаются НДС:
- денежные платежи и обмен валют;
- передача основных средств и другого имущества в качестве вклада в уставный капитал;
- выдача и возврат денежных займов;
- реализация жилых домов и иного жилья.
Об этом говорит 149 статья НК.
Как формировать налоговую базу
Для наглядности покажем схематично в каких ситуациях и как формируется налоговая база:
Пример с общим порядком:
Пример с получением аванса:
В некоторых случаях налоговая база формируется по-другому. Их много, и во всех нужно уметь разбираться — подробнее говорим на курсе «Клерка» про НДС.
Когда составлять счета-фактуры
По общему правилу счет-фактуру нужно выставить не позднее пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, передачи работ, услуг, имущественных прав — об этом сказано в 168 статье НК.
Когда продавец продает товар, услугу и. т. д., или получает предоплату за это, он должен выставить контрагенту счет-фактуру в двух экземплярах и один отдать контрагенту.
Но даже в счете-фактуры есть свои нюансы и исключения. Во всех трудностях мы разбираемся на курсе повышения квалификации «Клерка».
Как построили курс, чем он полезен
В курс повышения квалификации добавили 10 модулей — разобрали до мелочей каждую сложность, которая возникает при работе с НДС.
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Что будете уметь после курса
После обучения вы переквалифицируетесь в главного бухгалтера и будете знать:
- как правильно формировать налоговую базу по НДС;
- как составлять счета-фактуры;
- новое в ставках и льготах НДС в 2022 году;
- какие условия нужны для вычета НДС;
- когда придется восстанавливать НДС;
- как заполнить декларацию по НДС.
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