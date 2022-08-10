НДС

Особенности работы с НДС, которые вам нужно знать

НДС является самым нелюбимым налогом у бухгалтеров, который вызывает массу вопросов и проблем. «Клерк» пришел, чтобы поделиться полезными знаниями и помочь.

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Особенности работы с НДС, которые вам нужно знать

Что облагается НДС и какие могут быть сложности

Налог на добавленную стоимость платит тот, кто:

  • реализует товары, услуги, имущественные права и пр. на возмездной и безвозмездной основе в РФ;
  • передает товары, выполняет работы, оказывает услуги для собственных нужд в РФ;
  • ввозит товары в РФ.

Об этом сказано в статье 146 НК. Но есть операции, которые не облагаются НДС:

  • денежные платежи и обмен валют;
  • передача основных средств и другого имущества в качестве вклада в уставный капитал;
  • выдача и возврат денежных займов;
  • реализация жилых домов и иного жилья.

Об этом говорит 149 статья НК.

Как формировать налоговую базу

Для наглядности покажем схематично в каких ситуациях и как формируется налоговая база:

Пример с общим порядком:

Пример с получением аванса:

В некоторых случаях налоговая база формируется по-другому. Их много, и во всех нужно уметь разбираться — подробнее говорим на курсе «Клерка» про НДС.

Когда составлять счета-фактуры

По общему правилу счет-фактуру нужно выставить не позднее пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, передачи работ, услуг, имущественных прав — об этом сказано в 168 статье НК.

Когда продавец продает товар, услугу и. т. д., или получает предоплату за это, он должен выставить контрагенту счет-фактуру в двух экземплярах и один отдать контрагенту.

Но даже в счете-фактуры есть свои нюансы и исключения. Во всех трудностях мы разбираемся на курсе повышения квалификации «Клерка».

Как построили курс, чем он полезен

В курс повышения квалификации добавили 10 модулей — разобрали до мелочей каждую сложность, которая возникает при работе с НДС.

Занятия проводит аттестованный преподаватель ИПБ России Вера Сокуренко и кандидат экономических наук Елена Потехина. Материал даем понятно и без воды. Только то, что нужно знать бухгалтеру — самое актуальное. Обучение проходит дистанционно: вы смотрите уроки, читаете конспекты, тренируетесь на практических заданиях.

В конце каждого модуля проходите тесты без ограничений — усваиваете знания. Обучение идет один месяц, после него выдаем вам официальное удостоверение. Оно будет отображаться в государственном реестре Рособрнадзора.

Что будете уметь после курса

После обучения вы переквалифицируетесь в главного бухгалтера и будете знать:

  • как правильно формировать налоговую базу по НДС;
  • как составлять счета-фактуры;
  • новое в ставках и льготах НДС в 2022 году;
  • какие условия нужны для вычета НДС;
  • когда придется восстанавливать НДС;
  • как заполнить декларацию по НДС.

Инвестируйте в свое будущее — запишитесь на курс повышения квалификации «Клерка» и начните зарабатывать больше на своих знаниях.

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