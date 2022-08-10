Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

Почему важно научиться работать с управленческим учетом
Бухгалтеры, которые умеют пользоваться управленческим учетом, зарабатывают больше денег для себя и компании. Они показывают владельцам бизнеса, откуда приходят и куда уходят деньги. Говорят как получить больше прибыли и как потратить заработок с пользой для фирмы.
Тем, кто умеет настраивать управленческий учет, открыты более 1500 вакансий с зарплатой от 85.000 рублей. Появится возможность стать главным бухгалтером или финансовым директором. И добавить в резюме полезные навыки. Чтобы улучшить профессиональную жизнь бухгалтеров, «Клерк» создал курс повышения квалификации.
Что за курс
На онлайн-курсе получите нужные навыки для работы с УУ: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением его в 1С.
Отдельный блок в курсе сделали о бюджетировании — инструменте, который снижает риски в бизнесе. Если вы ведете бухгалтерский учет без управленческого учета и бюджетирования, то управляете автомобилем, глядя только в зеркало заднего вида.
В курс включили материалы по антикризисным мерам, которые помогут компаниям. Лекторы подготовили видео, конспекты, таблицы и материалы для скачивания. Обучаетесь в дистанционном формате — выходить из дома не надо.
Кто преподает
«Клерк» собрал профессионалов, которые помогут освоить управленческий учет с нуля.
Что будете уметь
Когда закончите курс повышения квалификации, вы будете знать как:
- анализировать финотчеты для управленческих решений;
- оперировать коэффициентами финансового анализа;
- структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику;
- выстраивать бизнес-процессы;
- находить пути для увеличения прибыли;
- автоматизировать управленческий учет в 1С;
- формировать отчеты о прибылях, убытках и ДДС;
- составлять отчеты о финансовом состоянии компании.
Какой документ получите
После прохождения курса отправим по почте удостоверение о повышении квалификации. Работодатель увидит его в государственном реестре Рособрнадзора.
Кроме этого получите сертификат ИПБ России на 40 часов.
Научитесь настраивать управленческий учет — пройдите курс повышения квалификации «Клерка».