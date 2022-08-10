Управленческий учет

Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

«Клерк» сделал курс повышения квалификации про управленческий учет. Когда закончите учебу, научитесь управлять финансами и настраивать учет. Добавите строчку в резюме и спасете компанию от банкротства.

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Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

Почему важно научиться работать с управленческим учетом

Бухгалтеры, которые умеют пользоваться управленческим учетом, зарабатывают больше денег для себя и компании. Они показывают владельцам бизнеса, откуда приходят и куда уходят деньги. Говорят как получить больше прибыли и как потратить заработок с пользой для фирмы.

Тем, кто умеет настраивать управленческий учет, открыты более 1500 вакансий с зарплатой от 85.000 рублей. Появится возможность стать главным бухгалтером или финансовым директором. И добавить в резюме полезные навыки. Чтобы улучшить профессиональную жизнь бухгалтеров, «Клерк» создал курс повышения квалификации.

Что за курс

На онлайн-курсе получите нужные навыки для работы с УУ: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением его в 1С.

Отдельный блок в курсе сделали о бюджетировании — инструменте, который снижает риски в бизнесе. Если вы ведете бухгалтерский учет без управленческого учета и бюджетирования, то управляете автомобилем, глядя только в зеркало заднего вида.

В курс включили материалы по антикризисным мерам, которые помогут компаниям. Лекторы подготовили видео, конспекты, таблицы и материалы для скачивания. Обучаетесь в дистанционном формате — выходить из дома не надо.

Кто преподает

«Клерк» собрал профессионалов, которые помогут освоить управленческий учет с нуля.

Что будете уметь

Когда закончите курс повышения квалификации, вы будете знать как:

  • анализировать финотчеты для управленческих решений;
  • оперировать коэффициентами финансового анализа;
  • структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику;
  • выстраивать бизнес-процессы;
  • находить пути для увеличения прибыли;
  • автоматизировать управленческий учет в 1С;
  • формировать отчеты о прибылях, убытках и ДДС;
  • составлять отчеты о финансовом состоянии компании.

﻿Какой документ получите

После прохождения курса отправим по почте удостоверение о повышении квалификации. Работодатель увидит его в государственном реестре Рособрнадзора.

Кроме этого получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

Научитесь настраивать управленческий учет — пройдите курс повышения квалификации «Клерка».

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Повышение квалификации

Управленческий учет

Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

«Клерк» сделал курс повышения квалификации про управленческий учет. Когда закончите учебу, научитесь управлять финансами и настраивать учет. Добавите строчку в резюме и спасете компанию от банкротства.

Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

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