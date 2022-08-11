АСК НДС-2

Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

Тяжелая задача в работе бухгалтера — законно сократить налоговую нагрузку. В статье поговорим, как ФНС проверяет налог на добавленную стоимость. И что делать, если вас неоправданно обвинили в неуплате налогов.

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Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

Почему НДС — опасный налог

Незаконно заработать на серой «оптимизации» НДС можно миллионы и даже миллиарды. Чтобы ловить «оптимизаторов», налоговики разработали АСК НДС-2 — автоматизированную систему контроля за налогом на добавленную стоимость.

Она следит за всеми операциями по НДС, ищет цепочки, в которых кто-то не уплатил НДС в бюджет. Определяет компанию-выгодоприобретателя и сдает инспектору. Инспектор предъявляет претензии, требует подтверждающие документы, убеждает сдать уточненные декларации, доначисляет НДС.

Запомните, законно уменьшить уже исчисленный НДС нельзя!

Данные смотрят в ФНС — начинается предпроверочный анализ. Если компания не доказала законность сделок, работу с реальным контрагентом и пр., ее заносят в закрытый «черный список» — Федеральный реестр выгодоприобретателей.

Хорошего в этом мало — куча проверок, доначисления, испорченная репутация. Иногда фирмы попадают в ФРВП не по своей вине, а потому, что контрагент — техническая компания, или использовал незаконные схемы.

Что делать, если в кабинет заходят налоговики и обвиняют в незаконной оптимизации «НДС», но виноват контрагент, а не вы? Доказывать правоту. Как это правильно делать — учим на онлайн-курсе «Клерка».

Что в курсе

Сделали 7 тем, разбили их на подтемы по НДС и АСК НДС-2. Краткий список того, что будете изучать на онлайн-курсе:

  1. Как налоговики ищут компанию-выгодоприобретателя.
  2. Для чего нужна АСК НДС-2.
  3. АСК НДС-2 и «бумажный» НДС.
  4. Реальные вычеты.
  5. Особенности администрирования НДС.
  6. Методы оптимизации НДС.
  7. Налоговое планирование.

Подробнее узнаете о системах контроля налоговиков, развеете мифы о них, поймете как ФНС следит за «оптимизаторами».

Занятия полезны как для бухгалтеров, потому что они отвечают на требования из ФНС, так и для директоров — субсидиарная и уголовная ответственность часто касается их.

Чем поможет курс

Знания, которые вы получите во время курса, помогут в будущем:

  • понимать как и под кого копают налоговики;
  • разбираться в налоговых схемах по НДС, чтобы понимать, как контрагенты подставляют компании;
  • грамотно отвечать на вопросы налоговиков об НДС на комиссиях;
  • правильно планировать платежи по НДС.

Как обучаетесь

Учитесь дистанционно — смотрите видеоуроки, конспекты, тренируетесь на практических заданиях. Уроки короткие, но информативные — по 15-20 минут. Никакой воды, лишних и ненужных знаний. Даем только полезные материалы. В конце каждый темы — тесты, чтобы знания запомнились.

Кто обучает

Лекции ведет аттестованный налоговый консультант Кирилл Соппа — он знает все особенности АСК НДС-2. Преподаватель расскажет: что ФНС спрашивает на комиссиях и какие лазейки есть в автоматизированной системе. И научит опровергать обвинения в схематозничестве.

Какой документ получите

Заканчиваете онлайн-курс — выдаем сертификат. Документ сохранится в вашем личном кабинете — распечатаете, повесите на стену или покажете начальнику.

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АСК НДС-2

Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

Тяжелая задача в работе бухгалтера — законно сократить налоговую нагрузку. В статье поговорим, как ФНС проверяет налог на добавленную стоимость. И что делать, если вас неоправданно обвинили в неуплате налогов.

Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

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