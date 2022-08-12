Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании

Расчет зарплаты

Рассчитывать зарплату сложно, но выгодно — бухгалтеры в этой области требуются все больше с каждым годом. Заменить их роботами не получится — автоматизировать расчет зарплаты тяжело. Этому мешают нюансы и постоянные изменения. Взять, например, особенности страховых взносов и выплаты больничных.

В этой области есть риски. Налоговики и трудовая инспекция следят за ошибками в расчетах. Это часто приводит к многомиллионным доначислениям налогов, штрафам и уголовным делам для директоров. Поэтому бухгалтер обязан разбираться в поправках НК и письмах ФНС. Стоит обновить знания, чтобы не подвести компанию при очередной проверке.

Какого бухгалтера любят больше всего

Бухгалтер по зарплате, который два раза в месяц приносит счастье коллективу — самый любимый. Его ценят коллеги и руководство.

Учитесь работать с зарплатой и кадровыми документами — это участки, которые нужны каждому бизнесу.

Обязанности кадровиков и бухгалтеров перемешаны и запутаны. Кадровик должен разбираться в вопросах зарплатных налогов и пособий.

Чтобы вы получили полезные знания, сделали полезный курс профпереподготовки для бухгалтеров по зарплате. Она соответствует профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код, А.

Чем поможет курс

На курсе профпереподготовки получите навыки, которые нужны бухгалтеру по зарплате и научитесь:

рассчитывать зарплату и другие выплаты работникам в разных ситуациях;

оформлять трудовые и гражданско-правовые договоры;

начислять страховые взносы и удерживать НДФЛ;

работать с электронными трудовыми книжками;

составлять налоговую отчетность и отчетность в фонды;

оформлять документально и в учете премирование сотрудников;

работать в 1С:ЗУП 8.3;

правильно принимать и увольнять сотрудников;

считать отпускные;

предотвращать трудовые споры;

оформлять подотчетные средства.

Вы гордо будете называть себя не расчетчиком, а профессионалом, который понимает и предотвращает налоговые и юридические риски. Вам удастся защитить компанию от претензий налоговых и трудовых инспекторов.

Как обучаетесь

Курс профессиональной переподготовки проходит дистанционно: смотрите видеолекции, читаете конспекты, выполняете тесты и практикуетесь на примерах.

Общение с кураторами проходит в закрытом Telegram-чате. Вы сможете вживую пообщаться с преподавателями курса и задать вопросы.

Кто преподает курс

Какой диплом получите

Когда закончите курс, выдадим официальный диплом о профпереподготовке. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.