Налоговый учет

Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров в налоговом учете

Чтобы не переплачивать за налог на прибыль и избегать доначислений, нужно знать о нюансах НУ. Запутаться и наделать ошибок может каждый. Рассказываем как их не допускать и спокойно работать с налоговым учетом.

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Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров в налоговом учете

Ошибки в занижении налоговой базы

Уменьшить налоговую базу просто потому, что вы хотите сэкономить на налоге не выйдет. Налоговые расходы нужно обосновывать. В статье 252 НК есть три условия, которые позволят законно уменьшить налогооблагаемую прибыль на расходы:

Подробнее про условия получения налоговой выгоды сказано в статье 54.1 НК:

  • достоверность: нельзя уменьшать налоговую базу, искажая факты хозяйственной жизни или налоговой отчетности;
  • деловая цель сделки, не связанная с экономией налогов;
  • реальное исполнение сделки контрагентом по договору.

Учитывайте эти моменты, чтобы не нарваться на претензии от ФНС и не получить многомиллионные доначисления налогов.

Ошибки в документах

Расходы всегда нужно подтверждать первичными документами. А в них ошибиться проще всего: неправильно указать реквизиты контрагента, запутаться в условиях договора и. т. д.

Учесть расходы можно, если ошибка в первичной документации не мешает определить продавца, покупателя, название товаров, цену и все остальное, что влияет на расчет налогов.

Если у вас нет первички, то расходов у вас по факту тоже нет. Повторим — любые расходы нужно заносить в первичную документацию.

Что касается видов и форм расходов, то это зависит:

Мы рассказали только часть того, с чем сталкивается каждый бухгалтер. Важно понимать, что ошибок много, и риск получить неприятное требование из ФНС высок. Научиться снижать риски, работать без ошибок нужно уже сегодня. Поэтому «Клерк» сделал курс по расходам в налоговом учете и ошибкам.

Чем полезен курс

В курс добавили четыре крупные темы:

  1. Ошибки в налоговой базе.
  2. Ошибки в учете кадровых расходов.
  3. Ошибки в учете основных средств и аренде имущества.
  4. Ошибки признания прочих и внереализационных расходов.

Вы не только узнаете об ошибках, но и поймете, как их исправлять. Нарушений в налоговом учете легко избежать — главное знать как.

Мы проанализировали 243 письма ФНС, Минфина и 150 судебных решений — все для того, чтобы вы не делали ошибки в НУ.

Много примеров, никакой воды — только нужные знания.

Чему научитесь на курсе

Когда закончите последнее занятие, вы точно будете знать как:

  • учитывать расходы так, чтобы их не аннулировала ФНС;
  • грамотно отвечать на вопросы налоговиков;
  • выявлять ошибки, которые приведут компанию к доначислению налогов;
  • исправлять ошибки и не допускать их в будущем.

В каком формате проходит курс

Курс проходит дистанционно: учитесь из любой точки мира, нужен только интернет. Видеоуроки смотрите в удобное время — вас никто не торопит. После каждого блока занятий проходите тесты, чтобы отработать пройденный материал.

Кто преподает, какой документ получите

Онлайн-курс проводит Вера Сокуренко — кандидат экономических наук, эксперт, аттестованный преподаватель ИПБ России. Она досконально расскажет про все ошибки в налоговом учете и поделится советами, как их не допускать.

Когда закончите онлайн-курс — выдадим сертификат. Посмотреть его сможете в личном кабинете на сайте «Клерка». Захотите — покажете начальнику или повесите на стену.

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