Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров в налоговом учете

Ошибки в занижении налоговой базы
Уменьшить налоговую базу просто потому, что вы хотите сэкономить на налоге не выйдет. Налоговые расходы нужно обосновывать. В статье 252 НК есть три условия, которые позволят законно уменьшить налогооблагаемую прибыль на расходы:
Подробнее про условия получения налоговой выгоды сказано в статье 54.1 НК:
- достоверность: нельзя уменьшать налоговую базу, искажая факты хозяйственной жизни или налоговой отчетности;
- деловая цель сделки, не связанная с экономией налогов;
- реальное исполнение сделки контрагентом по договору.
Учитывайте эти моменты, чтобы не нарваться на претензии от ФНС и не получить многомиллионные доначисления налогов.
Ошибки в документах
Расходы всегда нужно подтверждать первичными документами. А в них ошибиться проще всего: неправильно указать реквизиты контрагента, запутаться в условиях договора и. т. д.
Учесть расходы можно, если ошибка в первичной документации не мешает определить продавца, покупателя, название товаров, цену и все остальное, что влияет на расчет налогов.
Если у вас нет первички, то расходов у вас по факту тоже нет. Повторим — любые расходы нужно заносить в первичную документацию.
Что касается видов и форм расходов, то это зависит:
Мы рассказали только часть того, с чем сталкивается каждый бухгалтер. Важно понимать, что ошибок много, и риск получить неприятное требование из ФНС высок. Научиться снижать риски, работать без ошибок нужно уже сегодня. Поэтому «Клерк» сделал курс по расходам в налоговом учете и ошибкам.
Чем полезен курс
В курс добавили четыре крупные темы:
- Ошибки в налоговой базе.
- Ошибки в учете кадровых расходов.
- Ошибки в учете основных средств и аренде имущества.
- Ошибки признания прочих и внереализационных расходов.
Вы не только узнаете об ошибках, но и поймете, как их исправлять. Нарушений в налоговом учете легко избежать — главное знать как.
Мы проанализировали 243 письма ФНС, Минфина и 150 судебных решений — все для того, чтобы вы не делали ошибки в НУ.
Много примеров, никакой воды — только нужные знания.
Чему научитесь на курсе
Когда закончите последнее занятие, вы точно будете знать как:
- учитывать расходы так, чтобы их не аннулировала ФНС;
- грамотно отвечать на вопросы налоговиков;
- выявлять ошибки, которые приведут компанию к доначислению налогов;
- исправлять ошибки и не допускать их в будущем.
В каком формате проходит курс
Курс проходит дистанционно: учитесь из любой точки мира, нужен только интернет. Видеоуроки смотрите в удобное время — вас никто не торопит. После каждого блока занятий проходите тесты, чтобы отработать пройденный материал.
Кто преподает, какой документ получите
Онлайн-курс проводит Вера Сокуренко — кандидат экономических наук, эксперт, аттестованный преподаватель ИПБ России. Она досконально расскажет про все ошибки в налоговом учете и поделится советами, как их не допускать.
Когда закончите онлайн-курс — выдадим сертификат. Посмотреть его сможете в личном кабинете на сайте «Клерка». Захотите — покажете начальнику или повесите на стену.