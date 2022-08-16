ПСН не такой уж и легкий, как вы думали — разбираем нюансы вместе с «Клерком»

Какие налоги не придется платить на патентной системе и для кого доступен этот спецрежим

ПСН посвящена глава 26.5 НК. ЕНВД отменили в начале 2021 года, поэтому бизнесмены искали новый налоговый режим. Выбор пал на ПСН, потому что у него есть сходства с ЕНВД:

налог платится не с реальных доходов, а с вмененных;

доступен не для всех видов деятельности;

меньше работы бухгалтерам, чем на ОСНО, УСН.

Тут стоит упомянуть важное ограничение: ПСН разрешается применять только ИП!

ИП на патенте не придется платить НДФЛ, НДС и налог на имущество по среднегодовой стоимости. Но и тут есть нюансы.

От НДФЛ освобождаются только доходы от патентной деятельности. Например, от розничной торговли в магазине. Но если ИП продал товар организации по договору поставки — это уже не попадает под ПСН и применяется другой режим налогообложения.

Если у предпринимателя работают сотрудники, он — налоговый агент по НДФЛ.

В НДС тоже есть исключения:

Теперь о налоге на имущество.

Предприниматели на ПСН платят его с имущества, которое облагается по кадастровой стоимости. А также, с имущества, которое ИП использует в предпринимательской деятельности, не подпадающей под патент.

Запомните: личное имущество физлица, квартира, где живет ИП, или дача, от налога не освобождается.

Мы пробежались по ПСН обзорно. Углубленно изучаем налоговый режим на онлайн-курсе «Клерка».

Чем полезен курс

В курсе рассказываем все, что связано с ПСН:

переход и уход с патента;

причины отказа для выдачи ПСН;

кто имеет право на патент

налоговый период, потенциальный доход;

расчет и оплата патента, налоговые каникулы.

Курс подойдет как бухгалтерам, потому что в ПСН много неочевидных моментов, так и для ИП, потому что они выбирают налоговый режим.

Чему научитесь

Знания из курса помогут:

разбираться в налоговых ставках при ПСН;

без ошибок вести налоговый учет на патенте;

корректно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами;

без труда заполнять отчеты.

Формат обучения

Учитесь дистанционно: смотрите видеоуроки, скачиваете материалы. В конце каждого модуля проходите тесты и закрепляете знания.

Для учебы нужен только интернет. Учитесь из любой точки мира тогда, когда вам удобно.

Какой документ получите

Проходите онлайн-курс — выдаем сертификат. Сможете распечатать и показать начальнику.