ПСН не такой уж и легкий, как вы думали — разбираем нюансы вместе с «Клерком»

Какие налоги не придется платить на патентной системе и для кого доступен этот спецрежим
ПСН посвящена глава 26.5 НК. ЕНВД отменили в начале 2021 года, поэтому бизнесмены искали новый налоговый режим. Выбор пал на ПСН, потому что у него есть сходства с ЕНВД:
- налог платится не с реальных доходов, а с вмененных;
- доступен не для всех видов деятельности;
- меньше работы бухгалтерам, чем на ОСНО, УСН.
Тут стоит упомянуть важное ограничение: ПСН разрешается применять только ИП!
ИП на патенте не придется платить НДФЛ, НДС и налог на имущество по среднегодовой стоимости. Но и тут есть нюансы.
От НДФЛ освобождаются только доходы от патентной деятельности. Например, от розничной торговли в магазине. Но если ИП продал товар организации по договору поставки — это уже не попадает под ПСН и применяется другой режим налогообложения.
Если у предпринимателя работают сотрудники, он — налоговый агент по НДФЛ.
В НДС тоже есть исключения:
Теперь о налоге на имущество.
Предприниматели на ПСН платят его с имущества, которое облагается по кадастровой стоимости. А также, с имущества, которое ИП использует в предпринимательской деятельности, не подпадающей под патент.
Запомните: личное имущество физлица, квартира, где живет ИП, или дача, от налога не освобождается.
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- переход и уход с патента;
- причины отказа для выдачи ПСН;
- кто имеет право на патент
- налоговый период, потенциальный доход;
- расчет и оплата патента, налоговые каникулы.
Курс подойдет как бухгалтерам, потому что в ПСН много неочевидных моментов, так и для ИП, потому что они выбирают налоговый режим.
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