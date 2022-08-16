ПСН

ПСН не такой уж и легкий, как вы думали — разбираем нюансы вместе с «Клерком»

ИП и бухгалтеры полюбили патентную систему налогообложения после отмены ЕНВД. Но на деле оказалось не все так просто. Какие ограничения устанавливает спецрежим и что нужно знать бухгалтерам и ИП — смотрите в статье.

Версия для печати
ПСН не такой уж и легкий, как вы думали — разбираем нюансы вместе с «Клерком»

Какие налоги не придется платить на патентной системе и для кого доступен этот спецрежим

ПСН посвящена глава 26.5 НК. ЕНВД отменили в начале 2021 года, поэтому бизнесмены искали новый налоговый режим. Выбор пал на ПСН, потому что у него есть сходства с ЕНВД:

  • налог платится не с реальных доходов, а с вмененных;
  • доступен не для всех видов деятельности;
  • меньше работы бухгалтерам, чем на ОСНО, УСН.

Тут стоит упомянуть важное ограничение: ПСН разрешается применять только ИП!

ИП на патенте не придется платить НДФЛ, НДС и налог на имущество по среднегодовой стоимости. Но и тут есть нюансы.

От НДФЛ освобождаются только доходы от патентной деятельности. Например, от розничной торговли в магазине. Но если ИП продал товар организации по договору поставки — это уже не попадает под ПСН и применяется другой режим налогообложения.

Если у предпринимателя работают сотрудники, он — налоговый агент по НДФЛ.

В НДС тоже есть исключения:

Теперь о налоге на имущество.

Предприниматели на ПСН платят его с имущества, которое облагается по кадастровой стоимости. А также, с имущества, которое ИП использует в предпринимательской деятельности, не подпадающей под патент.

Запомните: личное имущество физлица, квартира, где живет ИП, или дача, от налога не освобождается.

Мы пробежались по ПСН обзорно. Углубленно изучаем налоговый режим на онлайн-курсе «Клерка».

Чем полезен курс

В курсе рассказываем все, что связано с ПСН:

  • переход и уход с патента;
  • причины отказа для выдачи ПСН;
  • кто имеет право на патент
  • налоговый период, потенциальный доход;
  • расчет и оплата патента, налоговые каникулы.

Курс подойдет как бухгалтерам, потому что в ПСН много неочевидных моментов, так и для ИП, потому что они выбирают налоговый режим.

Чему научитесь

Знания из курса помогут:

  • разбираться в налоговых ставках при ПСН;
  • без ошибок вести налоговый учет на патенте;
  • корректно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами;
  • без труда заполнять отчеты.

Формат обучения

Учитесь дистанционно: смотрите видеоуроки, скачиваете материалы. В конце каждого модуля проходите тесты и закрепляете знания.

Для учебы нужен только интернет. Учитесь из любой точки мира тогда, когда вам удобно.

Какой документ получите

Проходите онлайн-курс — выдаем сертификат. Сможете распечатать и показать начальнику.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Компенсация за неиспользованный отпуск

Работники в оборонке смогут получить компенсацию отпуска без увольнения

Если компания выполняет работы по ГОЗ и есть риск не уложиться в сроки, сотрудникам могут временно отменить отпуска. Но взамен дают людям право на компенсацию.

Повышение квалификации

Самозанятые

Кому подойдет самозанятость?

Казалось бы, самозанятых уже так много и все про них уже всё знают, но вопрос — кто может стать самозанятым? — все еще задают как исполнители, так и заказчики. Мы изучили требования закона, собрали интересную статистику по сферам, популярным у самозанятых, познакомились с нововведениями. Теперь обо всем этом расскажем вам в нашем дайджесте.

Кому подойдет самозанятость?
ПСН

ПСН не такой уж и легкий, как вы думали — разбираем нюансы вместе с «Клерком»

ИП и бухгалтеры полюбили патентную систему налогообложения после отмены ЕНВД. Но на деле оказалось не все так просто. Какие ограничения устанавливает спецрежим и что нужно знать бухгалтерам и ИП — смотрите в статье.

ПСН не такой уж и легкий, как вы думали — разбираем нюансы вместе с «Клерком»

Мероприятия

Разместить
НДС

НДС 0% действует как для старых, так и для новых гостиниц. Но срок применения льготы разный

С 1 июля 2022 года заработала льгота по применению ставки НДС 0% объектами туриндустирии, в том числе гостиницами. Срок действия льготы зависит от того, когда гостиница начала работать и внесена ли она в реестр.

Страховые взносы

Бухгалтеры IT-компаний на УСН ждут разъяснений Минфина по поводу новой нормы о пониженных взносах

Для льготы по взносам IT-компания должна соблюдать условие о доле профильных доходов в 70%. Но в число льготных доходов идут те, которые учитываются для налоговой базы по главе 25 НК (налог на прибыль).

«PR в реальном времени» Михаила Умарова. Сказка про белого бычка

Прочитал книгу про PR Михаила Умарова — «PR в реальном времени. Тренды. Кейсы. Правила». Искал в ней некоторые ответы про PR, но так их там и не нашел. Впрочем, ваши ожидания — это ваши проблемы. Делюсь своим мнением о книге по смежной с моей специализации.

«PR в реальном времени» Михаила Умарова. Сказка про белого бычка
Ведение бизнеса

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

Тренды на экологичность, ответственность и устойчивое развитие набирают все большее обороты. Сегодня мало просто создать компанию, нужно организовать ее так, чтобы она отвечала требованиям экологичности и социальной ответственности. Сегодня разберемся, что такое ESG, как формируется ESG-рейтинг и можно ли создать компанию, отвечающую требованиям ESG.

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса
Читать еще