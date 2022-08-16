Как бухгалтеру не нервничать на работе и все успевать

Учимся строить рабочие планы

Грамотный рабочий план снижает нагрузку в 2-3 раза. Помогает избежать сверхсрочных задач, которые ставит руководитель и спланировать нагрузку. Вот пять шагов:

Создайте шаблон плана. Мы дадим его в формате таблицы. Открывайте календарь бухгалтера на «Клерке» и вписывайте в шаблон отчеты со сроками, которая сдает компания. Добавляйте в план промежуточные задачи. Если ведете учет в одиночку, то ответственный — вы. Если в штате несколько сотрудников, то на каждую задачу назначайте ответственного бухгалтера и указывайте его ФИО. Ставьте сроки. Лучше проставлять с конца. От даты сдачи отчета вычитаем в идеале пять дней, и появляется дата, когда вы отправите отчет в налоговую. Пять дней запаса дают возможность сдавать отчетность заранее, без паники и с контролируемым форс-мажором. Добавляйте другие задачи. Например: управленческая отчетность, закрытие периода, сверка с контрагентами. Все, что вы должны выполнить за этот день в бухгалтерии.

Делаем больше за одно и то же время

Проблема, из-за которой бухгалтер ничего не успевает, распространенная — он отвлекается. Коллеги, которые подходят каждые 20 минут с вопросами, звонки, и. т. д. Выходит так, что если вы отвлекаетесь хотя бы на 1-2 минуты, то погрузиться в задачу повторно выйдет только через 20-30 минут. Время идет — задачи не выполняются, и так до ночи.

Чтобы решить проблему, разбейте рабочие задачи на блоки. Смысл в группировке однотипных задач. Так выполнять их получится быстрее и результативнее.

Три блока: Буферный. Фокусный. Свободный.

В первый заносим звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.

Во втором концентрируемся только на одной, главной задаче. Не отвлекаемся на другие. Сюда заносится задачи по плану, объемные задачи.

В третий заносим обучение, поездки. Например отдать документы в налоговую или съездить на бухгалтерскую конференцию.

По времени стройте блоки на 2-3 часа. потом делайте перерыв. Рабочий день по этой схеме будет выглядеть так:

Задачи выполняете в срок, уходите домой вовремя и больше общаетесь с родными. Но и в этой системе блоков есть нюансы, о которых говорим на онлайн-курсе «Клерка».

Что внутри курса

Подготовили четыре раздела курса, в которых отвечаем на следующие вопросы и учим:

планировать и выполнять задачи так, чтобы не задерживаться на работе;

общаться с коллегами, держать фокус внимания и убирать негативные эмоции;

развивать скорость чтения в два раза за 3 дня;

правильно делегировать обязанности, расставлять личные границы.

Как проходят занятия

Обучаетесь в дистанционном формате. Видеоуроки смотрите в удобное для себя время, читаете конспекты и выполняете упражнения, которые автор курса дает для закрепления материала.

Кто обучает, какой документ получите

Занятия ведет Ирина Морозова — аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, психолог. Как закончите онлайн-курс — выдадим сертификат.