Как рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02

Виды методов учета расчетов налога на прибыль

До 2020 года был один метод по учету расчетов — метод отсрочки. Он выявляет разницы в суммах доходов и расходов в БУ и НУ из-за разных правил признания.

Для первичных данных используют показатели финансовых результатов.

Разницы определяют в течение года по каждой хозяйственной операции, для которой отличаются правила бухгалтерского и налогового учета.

Второй метод — балансовый. Он действует в ПБУ 18/02 с 2020 года и соответствует международным правилам учета расчетов по налогу на прибыль в IAS 12 «Налоги на прибыль».

Балансовый метод выявляет разницы в стоимости активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом балансе.

Для первичных данных используют показатели балансов на отчетную дату и стоимость активов и обязательств.

ПБУ 18 не содержит ограничений, на что обратил внимание Минфин в информационном сообщении от 28 декабря 2018 года. Применять разрешается как метод отсрочки, так и балансовый метод. В некоторых случаях расчета эти методы сочетаются.

Виды разниц по признанию доходов и расходов в ПБУ 18/02

В ПБУ 18/02 классифицируется два вида разниц:

Постоянные. Временные.

Постоянные разницы — разницы в признании доходов и расходов текущего периода, на которых не влияли предыдущие периоды. Эти разницы никак не влияют на будущие финансовые результаты.

Если расходы, которые отражаются в БУ, не признаются для налога, то возникают постоянные разницы — они увеличивают налогооблагаемую прибыль данного периода.

Временные разницы — доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль в одном учетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом.

Временные разницы связаны с тем, что отдельные виды доходов и расходов признаются бухгалтерским и налоговым законодательством в разное время.

У этих разниц есть более тонкие градации. Одной статьи, чтобы описать все нюансы, не хватит — углубленно разбираемся с ПБУ 18/02 на онлайн-курсе «Клерка».

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«Клерк» подготовил курс, на котором вы разберетесь с особенностями ПБУ 18/02. Разницы между БУ и НУ, которых 241, тоже затронем, но не полностью. Порядок и примеры расчетов, как их отражать — все это изучите вместе с преподавателем.

Кто преподает и в каком формате

Курс ведет Вера Сокуренко — к.э.н., доцент и аттестованный преподаватель ИПБ России. Она расскажет о сложностях, покажет, как их избежать и работать с ПБУ без страха.

Занятия проходят в онлайн формате: смотрите видеолекции, читаете конспекты, скачиваете материалы, тренируетесь на примерах и тестах.

Чему научитесь, какой документ получите

После курса ПБУ 18/02 уже не будет казаться вам таким сложным — вы научитесь:

рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;

разбираться во всех видах постоянных и временных разниц;

отражать разницы в бухгалтерском учете;

отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.

Когда пройдете курс — выдадим сертификат. Сможете скачать, повесить на стену или показать начальнику. Расскажите, что знаете все трудности ПБУ 18/02 и не боитесь их.