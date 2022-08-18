Страховые взносы

За что, как и сколько бухгалтеру начислять страховые взносы

Налоговики постоянно требуют уточнить отчеты по страховым взносам и доплатить их. Чтобы бухгалтеру не запутаться в этих запросах, необходимо разобраться со всеми нюансами. В этом поможет наш материал.

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За что, как и сколько бухгалтеру начислять страховые взносы

ИП платит взносы за себя 

Фиксированные взносы за себя платят ИП. Также обязаны это делать адвокаты, частные нотариусы, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики и. т. д.

Фиксированные взносы уплачивают главы крестьянско-фермерского хозяйства. За себя и членов своего хозяйства. Они же единственные, кто сдает отчетность по этим взносам.

Фиксированные взносы платят независимо от деятельности. Зарегистрировался как ИП или попал в реестр адвокатов — начинаешь платить взносы. 

Есть несколько случаев, когда взносы можно временно не платить:

В 2022 году установили фиксированную часть взносов:

  • на обязательное пенсионное страхование — 34 445 рублей;
  • на обязательное медицинское страхование — 8 776 рублей.

За работников взносы платят по тарифам

В общем случае страховые взносы с вознаграждений работников платят по следующим тарифам:

Сумму вознаграждения за год считают нарастающим итогом. При достижении лимита, выплаты в пенсионный фонд уменьшаются до 10%, а отчисления на соцстрах отменяются. 

Есть льготные тарифы. Полный перечень тех, кто может претендовать на пониженные взносы и тарифы, перечислен в ст. 427 НК. Расскажем о том, который часто используют.

Он появился в апреле 2020 года. Это тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ставка тарифа по выплатам, которые превышают МРОТ —15%, в пределах МРОТ — 30%.

База по пониженному тарифу рассчитывается по следующим правилам:

  1. Отпускные включаете в базу того месяца, в котором они начислены.
  2. Если у работника неполная ставка, высчитывать МРОТ пропорционально ей не надо. 
  3. Если работник трудился не полный месяц, то считать МРОТ пропорционально отработанным дням не надо. Даже если человек отработал один день в месяц, все равно в расчете МРОТ учитывается полностью.

За вредные условия придется доплатить

Кроме обычных тарифов по взносам, есть другие, за вредные условия труда.

Вредные это те, которые приводят к профессиональным заболеваниям. После такой работы досрочно выходят на пенсию, поэтому появились дополнительные взносы. Вредность определяется спецоценкой условий труда (СОУТ) — её работодатели обязаны проводить раз в 5 лет.

Размер дополнительного тарифа зависит от того, провел ли работодатель СОУТ. Если нет, то ставка взносов 6%. Если спецоценку провели, то тарифы такие:

  • для опасного класса — 8%;
  • для вредного класса — от 2 до 7%; 
  • для допустимого класса — 0%.

Больше о других нюансах по страховым взносам мы рассказываем на курсе повышения квалификации «Клерка».

Чем полезен курс

Тема страховых взносов — одна из самых непростых. За что платить? Как сэкономить? Что с пониженными тарифами? Как заполнять отчеты? Мы ответим на все вопросы. Коротко расскажем о программе курса:

  • основные понятия, правила начисления, сроки страховых взносов;
  • кому платить взносы и в какие сроки;
  • льготные тарифы;
  • взносы в ФСС.

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Кто ведет курс и в каком формате

Курс повышения квалификации проходите в онлайн-формате: смотрите видеоуроки, проходите тесты, изучаете конспекты и мастер-классы. Общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Мы предусмотрели онлайн-встречу с преподавателем — вы сможете задать необходимые вопросы.

Чему научитесь и какой документ получите

После курса вы научитесь:

  • заполнять отчетность в разных ситуациях;
  • разбираться в пониженных тарифах;
  • избегать штрафов по страховым взносам;
  • понимать, когда взносы можно не платить;
  • работать с проблемными выплатами правильно;
  • различать опасные выплаты, к которым придерутся налоговики.

Когда закончите курс, получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Работодатель увидит его в госреестре Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Страховые взносы

За что, как и сколько бухгалтеру начислять страховые взносы

Налоговики постоянно требуют уточнить отчеты по страховым взносам и доплатить их. Чтобы бухгалтеру не запутаться в этих запросах, необходимо разобраться со всеми нюансами. В этом поможет наш материал.

За что, как и сколько бухгалтеру начислять страховые взносы

Повышение квалификации

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Начало последнего патента будет датой перехода на другой режим, если ИП превысит лимит дохода

Если у ИП за год было несколько патентов, то при превышении лимита потеря права на ПСН будет с даты начала последнего из них. Предыдущим патентам в такой ситуации ничего не грозит.

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