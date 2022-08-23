Сокращение штата

Как правильно сокращать сотрудников, чтобы сэкономить на ФОТ

В период трудностей компания старается уменьшить расходы. Один из законных способов снижения ФОТ — сократить численность работников. Но такой путь связан с множеством ограничений. Как избежать проблем, рассказываем в статье.

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Как правильно сокращать сотрудников, чтобы сэкономить на ФОТ

Особенности сокращения работников

Для начала разберемся в двух понятиях:

  1. Сокращение численности.
  2. Сокращение штата.

Их воспринимают как синонимы. Да, понятия похожи, но есть важные различия.

При сокращении работодатель увольняет лишних работников с должности, но сама должность остается. 

Пример: в штате 7 менеджеров, увольняете 4, 3 остаются.

При сокращении штата работодатель убирает из штатного расписания «лишние» должности и увольняет работников.

Пример: в штатном расписании есть должность «специалист по кадрам» и «бухгалтер по расчету зарплаты». Обе должности работодатель сокращает, взамен вводит одну: «бухгалтер-специалист по кадрам». Одного человека увольняют.

Кого нельзя сокращать

ТК запрещает сокращать некоторых работников. Вот список:

Как сокращать работников по закону

Вот вы поняли, сколько человек, должностей будете сокращать. Теперь определите дату увольнения.

Важно! За 2 месяца до начала сокращения уведомите об этом:

  • всех работников, которых сокращаете;
  • профсоюз, если он есть. Если увольняете от 50 человек, уведомляете за 3 месяца;
  • центр занятости. Если увольняете массово, уведомляете тоже за 3 месяца.

Какие документы понадобятся:

Если не считать приказа о сокращении и уведомлений, набор документов такой:

Сколько вы заплатите за сокращение

Парадокс. Ведь компания наоборот хочет сэкономить, а не платить больше при сокращении. Не все так легко.

Работодатель обязан выплатить компенсации. Например, за неиспользованный отпуск (каждый рабочий год — 28 календарных дней).

Также сотрудник при увольнении получает выходное пособие. Затратный вариант — заплатить минимум три среднемесячных заработка сразу.

Если денег мало, один средний заработок выдайте в день увольнения. Далее выплачивайте деньги так, как требует закон:

Мы затронули тему сокращений сотрудников, а ведь есть еще отпуска за свой счет, неполное рабочее время, выгода от дистанционной работы с сотрудниками. О других способах экономии на ФОТ рассказываем на курсе повышения квалификации.

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Сокращение штата

Как правильно сокращать сотрудников, чтобы сэкономить на ФОТ

В период трудностей компания старается уменьшить расходы. Один из законных способов снижения ФОТ — сократить численность работников. Но такой путь связан с множеством ограничений. Как избежать проблем, рассказываем в статье.

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