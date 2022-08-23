Как правильно сокращать сотрудников, чтобы сэкономить на ФОТ

Особенности сокращения работников
Для начала разберемся в двух понятиях:
- Сокращение численности.
- Сокращение штата.
Их воспринимают как синонимы. Да, понятия похожи, но есть важные различия.
При сокращении работодатель увольняет лишних работников с должности, но сама должность остается.
Пример: в штате 7 менеджеров, увольняете 4, 3 остаются.
При сокращении штата работодатель убирает из штатного расписания «лишние» должности и увольняет работников.
Пример: в штатном расписании есть должность «специалист по кадрам» и «бухгалтер по расчету зарплаты». Обе должности работодатель сокращает, взамен вводит одну: «бухгалтер-специалист по кадрам». Одного человека увольняют.
Кого нельзя сокращать
ТК запрещает сокращать некоторых работников. Вот список:
Как сокращать работников по закону
Вот вы поняли, сколько человек, должностей будете сокращать. Теперь определите дату увольнения.
Важно! За 2 месяца до начала сокращения уведомите об этом:
- всех работников, которых сокращаете;
- профсоюз, если он есть. Если увольняете от 50 человек, уведомляете за 3 месяца;
- центр занятости. Если увольняете массово, уведомляете тоже за 3 месяца.
Какие документы понадобятся:
Если не считать приказа о сокращении и уведомлений, набор документов такой:
Сколько вы заплатите за сокращение
Парадокс. Ведь компания наоборот хочет сэкономить, а не платить больше при сокращении. Не все так легко.
Работодатель обязан выплатить компенсации. Например, за неиспользованный отпуск (каждый рабочий год — 28 календарных дней).
Также сотрудник при увольнении получает выходное пособие. Затратный вариант — заплатить минимум три среднемесячных заработка сразу.
Если денег мало, один средний заработок выдайте в день увольнения. Далее выплачивайте деньги так, как требует закон:
Мы затронули тему сокращений сотрудников, а ведь есть еще отпуска за свой счет, неполное рабочее время, выгода от дистанционной работы с сотрудниками. О других способах экономии на ФОТ рассказываем на курсе повышения квалификации.
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