УК РФ

Полицейские пришли в компанию с проверкой. Что делать бухгалтеру

Такая неприятная ситуация может случится с каждым. Главное — уметь правильно вести себя при проверке. А еще лучше, заблаговременно проводить профилактику рисков.

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Полицейские пришли в компанию с проверкой. Что делать бухгалтеру

Какие схемы приведут полицию в компанию

Ждите в офисе полицию, если фирма использует незаконные схемы. Например:

  1. Налоговые. Сюда относятся технические фирмы, либо неправильное дробление бизнеса, либо компания необоснованно применяла налоговые льготы.
  2. Внешнеторговые. К ним относятся экспортные, валютные, импортные.
  3. По госзакупкам. Картельный сговор, сделки с поставщиком, или заказчик и поставщик договариваются о выигрыше в конкурсе.

Это малая часть того, что привлекает полицию. Эти схемы — распространенные.

Поводы для возбуждения уголовного дела

Если в компанию пришли налоговики, обнаружили нарушение и доначислили несколько миллионов налогов, то в дело вступает полиция. Но это если ваша компания недоплатила налоги. Есть другие причины, по которым вы можете стать фигурантом уголовного дела без участия ФНС:

  1. Трудовые споры. Если вы неправильно или необоснованно уволите сотрудника, высокий шанс, что он пойдет жаловаться.
  2. Корпоративные конфликты. Собственники не могут договориться между собой и идут к друзьям из полиции за помощью.
  3. Использование банковских площадок. Если у банка отзывают лицензию, появляются обнальные площадки. Используете их — попадаете под риск.
  4. Участие в госзакупках. За этой сферой пристально следят, поэтому вашу деятельность будут мониторить 24/7.
  5. Сотрудничество с техническими фирмами и незаконное возмещение НДС.
  6. Оперативная работа полиции. Они запрашивают выписки с банков, проводят допросы, обыски и. т. д..

Но вот приходят полицейские в компанию, изымают бумаги, все тщательно проверяют. Что предпринимать? Зовите адвоката и думайте, как возместить ущерб бюджету — это, возможно, спасет вас от тюрьмы.

О том, по какому алгоритму вести себя на опросе или допросе, что делать во время обысков рассказываем на курсе «Клерка»

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Курс дает понимание общих принципов защиты бизнеса от полицейских проверок. Вместе с Владимиром Китсингом — защитником по экономическим преступлениям, вы научитесь:

  • понимать, нужно ли отвечать полиции;
  • корректно отвечать на запросы полиции;
  • правильно вести себя при проверках;
  • распознавать в сделках риски не только по налоговым делам, но и мошенничеству.

Курс полезен не только бухгалтерам, но и директорам, собственникам бизнеса, потому что во время проверки рискуют все.

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