Как бухгалтеру научиться настраивать управленческий учет

Почему управленческий учет ложится на плечи бухгалтера

Первый человек, к которому приходит руководитель за управленческими решениями — бухгалтер. Все потому, что только у него есть вся нужная информация. В идеале заниматься таким учетом должен финансовый директор, а не бухгалтер, но не каждая компания может себе его позволить.

Поэтому тяжелая задача по настройке управленческого учета достается бухгалтеру. Это дополнительно нагружает его, но открывает новые перспективы. Например, стать финансистом.

Какие нужны знания нужны, чтобы вести управленку

Чтобы принести пользу бизнесу, и дать те решения, которые просит руководитель, надо знать о бюджетировании — инструменте, который снижает финансовые риски компании. Уметь заполнять финансовую отчетность.

Правильно структурировать расходы и доходы и многое другое. Если вы будете выполнять эти функции — смело просите повышения до финансового директора, а там и зарплату повысят.

«Клерк» подготовил коллекцию, чтобы вы с нуля научились настраивать управленческий учет.

Что за коллекция

Коллекция — это подборка обучающих материалов и инструкций по управленческому учету. В комплекте вас ждет:

5 онлайн-курсов;

15 вебинаров.

Курсы и вебинары помогут настроить управленку и дать руководству те решения, которые они от вас ждут. Эксперты «Клерка» расскажут про финансовые отчеты, бюджетирование, оптимизацию расходов и многое другое.

В каком формате учитесь, кто обучает

Занимаетесь в онлайн-формате. Смотрите вебинары, проходите курсы, читаете конспекты. После каждого модуля курса идет тест, чтобы знания усваивались лучше. Когда пройдете курсы — выдадим пять сертификатов.

Преподаватели:

Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании.

Юлия Богдан — экономист, юрист, бизнес-консультант.

Никита Болтинский — адвокат, консультант, эксперт Центра. правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.

Екатерина Носова — эксперт-практик по управленческому учёту.

Чему научитесь

После того, как пройдете занятия из коллекции, будете знать как:

настраивать управленку;

вести финотчетность;

структурировать доходы и расходы;

преподнести руководителю управленческие решения.

Коллекция в пять раз выгоднее, чем покупка обучающих материалов отдельно.