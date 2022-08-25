Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Упрощенка не так проста, как кажется. Четыре типичные ошибки на УСН
Бухгалтеры совершают оплошности в УСН — это нормально, но будет здорово, если вы научитесь их не допускать. А если ошибка проскользнула, то правильно ее исправлять. Вот четыре типичные причины для ошибок бухгалтеров:
1. Рассчитывают налоги со всех начисленных средств. То есть суммы полученных кредитов, личные средства, взносы от учредителя. Все это ведет к переплатам.
2. Отправляют контрагенту счет-фактуру НДС. Хотя на УСН платить НДС не надо. Последствия: лишние расходы для контрагента и организации.
3. Не переводят авансы по налогу. Пропускают платеж — платят пени.
4. Вносят в состав все расходы с расчетного счета. Если они это делают в надежде снизить налоговую базу — зря. Будут доначисления от налоговиков.
Помимо ошибок, правил перехода, на УСН есть много других особенностей, с которыми нужно учиться работать. Только тогда вы станете профессиональным главбухом на УСН
«Клерк» подготовил программу профессиональной переподготовки, чтобы вы разобрались со всеми нюансами упрощенки, умели ее применять и стали главбухом.
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- узнать особенности УСН и правильно их применять;
- понять, как заполнять налоговые декларации на УСН;
- правильно вести бухгалтерский и налоговый учет на УСН;
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- грамотно вести себя при налоговых проверках;
- вести документооборот на УСН.
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Преподаватели программы:
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