УСН

Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Упрощенка по-прежнему самый популярный спецрежим, который дает компании кучу преимуществ. Главный бухгалтер на упрощенке — сотрудник, который разбирается в спецрежиме от А до Я. Разбираемся, как стать главбухом за 60 дней и повысить свою ценность в компании.

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Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Упрощенка не так проста, как кажется. Четыре типичные ошибки на УСН

Бухгалтеры совершают оплошности в УСН — это нормально, но будет здорово, если вы научитесь их не допускать. А если ошибка проскользнула, то правильно ее исправлять. Вот четыре типичные причины для ошибок бухгалтеров:

1. Рассчитывают налоги со всех начисленных средств. То есть суммы полученных кредитов, личные средства, взносы от учредителя. Все это ведет к переплатам.

2. Отправляют контрагенту счет-фактуру НДС. Хотя на УСН платить НДС не надо. Последствия: лишние расходы для контрагента и организации.

3. Не переводят авансы по налогу. Пропускают платеж — платят пени.

4. Вносят в состав все расходы с расчетного счета. Если они это делают в надежде снизить налоговую базу — зря. Будут доначисления от налоговиков.

Помимо ошибок, правил перехода, на УСН есть много других особенностей, с которыми нужно учиться работать. Только тогда вы станете профессиональным главбухом на УСН

«Клерк» подготовил программу профессиональной переподготовки, чтобы вы разобрались со всеми нюансами упрощенки, умели ее применять и стали главбухом.

Чему научитесь на курсе

Курс профпереподготовки поможет:

  • узнать особенности УСН и правильно их применять;
  • понять, как заполнять налоговые декларации на УСН;
  • правильно вести бухгалтерский и налоговый учет на УСН;
  • корректно признавать доходы и расходы;
  • грамотно вести себя при налоговых проверках;
  • вести документооборот на УСН.

Внутри курса 25 модулей. В каждом досконально разбираем нюансы УСН. На конкретных примерах из таблиц и реальной практики экспертов «Клерка». Обучение длится 60 дней.

Как проходит курс, кто преподает

Учитесь в онлайн-формате: изучаете видеоуроки, мастер-классы, читаете конспекты. Общаетесь в закрытом Telegram-чате с кураторами.

Встречаетесь с преподавателями курса онлайн — если будут вопросы, зададите им вживую и получите экспертные ответы.

Преподаватели программы:

Какой документ получите

Как закончите программу — отправим вам по почте официальный, красный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваше руководство увидит его в государственном реестре Рособрнадзора ФИС ФРДО. 

Докажете директору, что знаете о УСН все и можете претендовать на должность главного бухгалтера с зарплатой от 70.000 рублей.

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