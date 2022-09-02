Бюджетирование

Составляем бюджет на год и превращаемся из главбуха в финдира

Бюджетирование — сложный, но полезный инструмент для ведения бизнеса. Благодаря ему руководитель увидит, куда уходят деньги, и где их приумножить.

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Составляем бюджет на год и превращаемся из главбуха в финдира

Разрабатываем финансовую структуру бизнеса

Старт современной системы финансового управления бизнесом начинается с иерархии Центров финансовой ответственности (ЦФО). В классическом бюджетировании есть следующие типы ЦФО:

  • центры затрат;
  • центры дохода; 
  • центры маржинального дохода; 
  • центры прибыли;
  • центры инвестиций.

Компания должна определить наиболее важный, с точки зрения управления, признак, построить ЦФО только на его базе, а остальные признаки вынести в качестве обычных аналитик управленческого учета. Самый важный признак — это тот, через который именно в вашей компании идет менеджмент, принимаются управленческие решения.

Руководить центрами должны именно те, кто отвечает за финансы. 

Бюджет — то без чего не обойтись ни одному финансовому директору

Задача собственников построить структуру бизнеса и запустить ее в работу. Потом появляется генеральный директор, которому говорят как управлять бизнесом. В рамках бюджетирования его инструменты — бюджеты.

Финансовый директор и экономист сопровождают процесс методически, технически, информационно. 

Какие проблемы возникают, когда компания пытается составить бюджет

Основные недоработки, которые возникают в фирме:

  • управленцы думают, что финансовый директор может сделать все сам, без их участия. Но задача финдира — управлять определенным участком в бизнесе здесь и сейчас при помощи коллег;
  • нет финансового директора. Без него построить бюджет практически нереально, а найти хорошего специалиста — сложно;
  • лишнее перекладывание ответственности и задач на специалистов;
  • нет сформированной и отдельной команды, которая будет заниматься бюджетом.  

Как выглядит процесс бюджетирования и причем тут главбух

Сначала планируете доходные бюджеты, согласовываете. Дальше планируете функциональные бюджеты по направлениям: инструменты, персонал, основные средства, субподрядчик и т.д. 

Потом эти бюджеты сходятся в консолидированный бюджет, когда нужно вычислить налоги, привлечь допфинансирование, рассчитать прибыль и выйти на управленческий баланс. 

Что должен делать главный бухгалтер в рамках бюджетирования. 

Есть мнение, что главбух далек от бюджетирования. Это неправда. Он занимается налоговым планированием и моделированием. Для того чтобы компания законно не платила лишних налогов, он должен знать финансовые планы компании: какие показатели планируются, доходы, затраты, зарплаты и пр.

Он должен видеть всю бюджетную картинку компании, иметь удобные инструменты не только для учета, но и для планирования.

Из каких пунктов должен состоять годовой бюджет

Условно каждый бюджет разделяется на следующие подгруппы:

  • цели: например увеличение выручки на 50%;
  • выручка: сюда входят средние цены, объем продаж, заказов, прогноз;
  • себестоимость: сюда входит средняя себестоимость товара;
  • персонал: численность, средние зарплаты;
  • коммерческие расходы: траты на рекламу, комиссии, доставка и. т. д.;
  • административные расходы: например, аренда, рабочий инвентарь и пр.;
  • запасы, основные средства;
  • финансирование.

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Чему научитесь на курсе, кто ведет

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  • формировать управленческий баланс.

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