Составляем бюджет на год и превращаемся из главбуха в финдира

Разрабатываем финансовую структуру бизнеса
Старт современной системы финансового управления бизнесом начинается с иерархии Центров финансовой ответственности (ЦФО). В классическом бюджетировании есть следующие типы ЦФО:
- центры затрат;
- центры дохода;
- центры маржинального дохода;
- центры прибыли;
- центры инвестиций.
Компания должна определить наиболее важный, с точки зрения управления, признак, построить ЦФО только на его базе, а остальные признаки вынести в качестве обычных аналитик управленческого учета. Самый важный признак — это тот, через который именно в вашей компании идет менеджмент, принимаются управленческие решения.
Руководить центрами должны именно те, кто отвечает за финансы.
Бюджет — то без чего не обойтись ни одному финансовому директору
Задача собственников построить структуру бизнеса и запустить ее в работу. Потом появляется генеральный директор, которому говорят как управлять бизнесом. В рамках бюджетирования его инструменты — бюджеты.
Финансовый директор и экономист сопровождают процесс методически, технически, информационно.
Какие проблемы возникают, когда компания пытается составить бюджет
Основные недоработки, которые возникают в фирме:
- управленцы думают, что финансовый директор может сделать все сам, без их участия. Но задача финдира — управлять определенным участком в бизнесе здесь и сейчас при помощи коллег;
- нет финансового директора. Без него построить бюджет практически нереально, а найти хорошего специалиста — сложно;
- лишнее перекладывание ответственности и задач на специалистов;
- нет сформированной и отдельной команды, которая будет заниматься бюджетом.
Как выглядит процесс бюджетирования и причем тут главбух
Сначала планируете доходные бюджеты, согласовываете. Дальше планируете функциональные бюджеты по направлениям: инструменты, персонал, основные средства, субподрядчик и т.д.
Потом эти бюджеты сходятся в консолидированный бюджет, когда нужно вычислить налоги, привлечь допфинансирование, рассчитать прибыль и выйти на управленческий баланс.
Что должен делать главный бухгалтер в рамках бюджетирования.
Есть мнение, что главбух далек от бюджетирования. Это неправда. Он занимается налоговым планированием и моделированием. Для того чтобы компания законно не платила лишних налогов, он должен знать финансовые планы компании: какие показатели планируются, доходы, затраты, зарплаты и пр.
Он должен видеть всю бюджетную картинку компании, иметь удобные инструменты не только для учета, но и для планирования.
Из каких пунктов должен состоять годовой бюджет
Условно каждый бюджет разделяется на следующие подгруппы:
- цели: например увеличение выручки на 50%;
- выручка: сюда входят средние цены, объем продаж, заказов, прогноз;
- себестоимость: сюда входит средняя себестоимость товара;
- персонал: численность, средние зарплаты;
- коммерческие расходы: траты на рекламу, комиссии, доставка и. т. д.;
- административные расходы: например, аренда, рабочий инвентарь и пр.;
- запасы, основные средства;
- финансирование.
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