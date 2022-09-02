Составляем бюджет на год и превращаемся из главбуха в финдира

Разрабатываем финансовую структуру бизнеса

Старт современной системы финансового управления бизнесом начинается с иерархии Центров финансовой ответственности (ЦФО). В классическом бюджетировании есть следующие типы ЦФО:

центры затрат;

центры дохода;

центры маржинального дохода;

центры прибыли;

центры инвестиций.

Компания должна определить наиболее важный, с точки зрения управления, признак, построить ЦФО только на его базе, а остальные признаки вынести в качестве обычных аналитик управленческого учета. Самый важный признак — это тот, через который именно в вашей компании идет менеджмент, принимаются управленческие решения.

Руководить центрами должны именно те, кто отвечает за финансы.

Бюджет — то без чего не обойтись ни одному финансовому директору

Задача собственников построить структуру бизнеса и запустить ее в работу. Потом появляется генеральный директор, которому говорят как управлять бизнесом. В рамках бюджетирования его инструменты — бюджеты.

Финансовый директор и экономист сопровождают процесс методически, технически, информационно.

Какие проблемы возникают, когда компания пытается составить бюджет

Основные недоработки, которые возникают в фирме:

управленцы думают, что финансовый директор может сделать все сам, без их участия. Но задача финдира — управлять определенным участком в бизнесе здесь и сейчас при помощи коллег;

нет финансового директора. Без него построить бюджет практически нереально, а найти хорошего специалиста — сложно;

лишнее перекладывание ответственности и задач на специалистов;

нет сформированной и отдельной команды, которая будет заниматься бюджетом.

Как выглядит процесс бюджетирования и причем тут главбух

Сначала планируете доходные бюджеты, согласовываете. Дальше планируете функциональные бюджеты по направлениям: инструменты, персонал, основные средства, субподрядчик и т.д.

Потом эти бюджеты сходятся в консолидированный бюджет, когда нужно вычислить налоги, привлечь допфинансирование, рассчитать прибыль и выйти на управленческий баланс.

Что должен делать главный бухгалтер в рамках бюджетирования.

Есть мнение, что главбух далек от бюджетирования. Это неправда. Он занимается налоговым планированием и моделированием. Для того чтобы компания законно не платила лишних налогов, он должен знать финансовые планы компании: какие показатели планируются, доходы, затраты, зарплаты и пр.

Он должен видеть всю бюджетную картинку компании, иметь удобные инструменты не только для учета, но и для планирования.

Из каких пунктов должен состоять годовой бюджет

Условно каждый бюджет разделяется на следующие подгруппы:

цели: например увеличение выручки на 50%;

выручка: сюда входят средние цены, объем продаж, заказов, прогноз;

себестоимость: сюда входит средняя себестоимость товара;

персонал: численность, средние зарплаты;

коммерческие расходы: траты на рекламу, комиссии, доставка и. т. д.;

административные расходы: например, аренда, рабочий инвентарь и пр.;

запасы, основные средства;

финансирование.

Об удобных инструментах, конкретной системе, как построить годовой бюджет мы рассказываем на курсе повышения квалификации «Клерка»

Чему научитесь на курсе, кто ведет

В курсе сделали 13 модулей по управленческому и учету и бюджетированию. Пройдя их, вы узнаете как:

настроить управленческий учет с нуля;

составить бюджет на год вперед;

анализировать финансовые отчеты, правильно их заполнять;

структурировать доходы и расходы;

автоматизировать управленку в 1С;

формировать управленческий баланс.

Курс подойдет бухгалтерам всех уровней — он соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Занятия проходят в онлайн-формате: общаетесь с кураторами в закрытых Telegram-чатах, выполняете домашние задания, общаетесь вживую с преподавателями, проходите тесты.

Курс ведут профессионалы «Клерка»:

В конце курса повышения квалификации выдадим официальное удостоверение. Оно будет в государственном реестре Рособрнадзора — покажите начальнику и скажите, что можете стать финансовым директором.

Кроме этого вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов.