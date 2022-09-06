Управленческий учет

Четыре способа разобраться в управленке бухгалтеру за месяц. Да, это возможно

Если вы до сих пор думаете, что управленческий учет сложный и непонятный — эта статья поможет взглянуть на управленку под другим углом. Разберемся, можно ли поднять себе зарплату за счет управленки.

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Четыре способа разобраться в управленке бухгалтеру за месяц. Да, это возможно

Способ первый. Управленческие отчеты

Этот метод выбирают когда в компании ведут бухучет, а для управленцев составляют отдельные отчеты из данных по БУ. Фирма при этом должна работать по-белому. На помощь приходят ПБУ и ФСБУ, чтобы в учетной политике было все так, как хотят директора и собственники бизнеса.

Управленка становится головной болью бухгалтера, так как у него есть все данные для управленки. Но если к вам приходит руководитель и просит настроить управленку в компании, взвалить на себя кучу дополнительных обязательств без повышения зарплаты — ставьте вопрос ребром.

Просите повышения до финансового директора, и уже тогда занимайтесь управленческим учетом и бюджетированием.

Способ второй. Параллельный учет

Этот метод подходит когда в компании много «серости». В бухучете недостаточно данных, чтобы составить управленческие отчеты и скорректировать бюджет. Данные по управленке при параллельном учете никогда не совпадают с бухучетом, потому что его ведут два разных человека. Выделяется отдельный специалист по ведению управленческого учета. И да, вы можете им стать.

Способ третий. Корректировки и трансформации

Такой метод выбирают, когда компания работает по-белому, но контрагенты, доходы, расходы и движение денег по которым учитывать не надо, либо учитывать, но не в полной сумме. При корректировках отражать доходы и расходы придется быстрее, чем приходит первичка.

В этом способе управленка опирается на бухучет, но с корректировками. Заниматься таким учетом может как бухгалтер, так и финансист. Либо вообще оба. Но бухгалтеру нужны знания по бюджетированию.

Способ четвертый. Получить знания от эксперта Ларисы Магафуровой и других преподавателей «Клерка»

Этот способ поможет больше всего. Рассказываем, как им пользоваться. Записываетесь на курс повышения квалификации на 120 ак. часов и изучаете все об управленке, бюджетировании, финансовых отчетах. Это легко, смотрите что мы для вас приготовили.

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