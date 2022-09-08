Для бухгалтеров есть специальный тайм-менеджмент. Не смейтесь, он правда работает

Проводим инвентаризацию и планируем время

Речь не про задолженности перед отчетами или инвентаризацию склада, а про задачи. Составьте таблицу с важными делами и сколько на них уходит времени.

По вертикали впишите свои задачи: оплата платежей, звонки, проверка счетов-фактур, отчеты и. т. д. По горизонтали — время, которое вы тратите на задачи в день, неделю, квартал.

Распределите дела по таблице и оцените загрузку. Найдите так называемых «таймкиллеров». Например, рабочие звонки отнимают 1,5 часа в день, то есть больше двух месяцев в год. Сократите время на звонки и уделите, допустим, декларациям.

Переходим к теме планирования. Например, на горизонте отчетность. Разделите всю работу на этапы и распределите загрузку в обратном порядке.

То есть от сдачи отчетности до сегодняшнего дня. Так вы сможете объективно оценить, что нужно сделать уже сейчас, чтобы не было аврала. И пробежите этот отчетный марафон «по километру» в день.

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Разбиваем задачи на блоки

Мы уже рассказывали об этом способе, и с радостью объясним снова, потому что он великолепно работает — бухгалтеры взяли этот метод на заметку и активно используют в работе.

Смысл в группировке однотипных задач. Выполнять их будете быстрее и результативнее.

Три блока: буферный;

фокусный;

свободный.

В буферный заносите звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.

В фокусный добавляете объемные и плановые задачи. И концентрируетесь только на одной. Не отвлекайтесь на другие.

В свободный заносите обучение, поездки. Например: отдать документы в налоговую или съездить на конференцию.

Закладывайте на каждый блок два-три часа. Потом делайте перерыв. Рабочий день по этой схеме выглядит так:

Задачи выполняете в срок, уходите домой вовремя и больше общаетесь с семьей. Но это лишь малая часть тех советов, которые помогут работать эффективнее.

Дайте еще больше советов, не хочу задерживаться на работе

Мы знаем одного профессионала по бухгалтерскому и кадровому тайм-менеджменту, который даст вам столько советов, что вы будете уходить домой ровно под конец рабочего дня.

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планировать и выполнять задачи так, чтобы не задерживаться на работе;

общаться с коллегами, держать фокус внимания и убирать негативные эмоции;

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