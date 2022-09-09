Лайфхак для бухгалтеров и директоров: законно раздробите бизнес и сэкономьте кучу денег на налогах

Какие налоги поможет сэкономить структуризация

Никто не запрещает применять спецрежимы в группе компаний. Важно — у дробления должна быть деловая цель, иначе налоговики порвут вас в клочья. Не в прямом смысле, но до уголовки, доначислений налогов и срыва доведут.

Смотрите, где получится законно сэкономить. Спойлер: вместо нервного тика, бухгалтер будет прыгать от счастья.

НДС 10% и 20% превращается на спецрежимах в тыкву, то есть 0%;

налог на прибыль в 20% на УСН уменьшается до 6% на доходах или 15% на доходах-расходах;

НДФЛ с дивидендов 13% падает до 0% при выплатах ИП.

Как выбрать правовую форму ведения бизнеса, какие особенности у ООО, ИП, кооператива

Чтобы построить компанию, чаще всего используют ООО и ИП.

Вот какие особенности у ООО:

Вот что потребуется учесть, если дробить захотите на ИП:

Вот какие преимущества есть у производственного кооператива, но на нем остановимся подробнее.

ПК активно рекламируют как способ налоговой экономии. Мол, легко сокращать РСВ. Но финансовые расчеты показывают, что это не такой уж эффективный механизм.

Смена участников отражается в ЕГРЮЛ – значит, если вы решили экономить на страховых взносах с зарплаты работника, каждый раз при приеме/увольнении будете ходить к нотариусу и в налоговую.

Как экономить на налогах и не заморачиваться

Побегать по налоговой, почитать законы и заморочиться все же придется. Одного желания сэкономить на налогах — мало. Бухгалтерам придется отвечать на вопросы из ФНС. Плюс надо знать, как защитить себя и компанию от рисков.

Досконально разобраться с дроблением помогает Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант. Он знает как законно структуризировать бизнес и оптимизировать налоги.

Его видеоуроки помогут бухгалтерам и директорам:

создавать безопасную структуру бизнеса;

оптимизировать налоги легально;

грамотно вести себя на комиссиях и допросах;

разбираться в знаковых разъяснениях ФНС и налоговой судебке.

В конце получите сертификат «Клерка», что вы прошли онлайн-курс.