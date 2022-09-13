Как правильно составить отчет о прибылях и убытках компании и проанализировать его

Что должно быть в отчете о прибылях и убытках

Список позиций внушительный — не пугайтесь. Вот что вы должны учесть для фирмы:

Расходы:

Операционные:

а) разработка новых продуктов;

б) коммерческие расходы;

в) управленческие расходы.

Сюда же входит операционная прибыль и общее количество операционных расходов.

Внереализационные расходы и доходы (прочие)

а) доход от процентов;

б) проценты к уплате;

в) прочие доходы.

Доналоговая прибыль

а) прибыль до чрезвычайный доходов;

б) налог на прибыль;

в) чрезвычайный доход;

г) чистая прибыль.

В пример возьмем компанию, которая производит мороженое. Вот какие цифры получились в отчете за год:

Как анализировать данные по отчету прибыли и убытков

Например, хороша ли операционная маржа в 6,3%? Мы должны сравнить это с чем-то, чтобы определить, хорошо это или нет. Первое, что вы можете сделать, — сравнить маржу с другими компаниями, которые делают то же самое.

Если у других производителей мороженого маржа операционной прибыли — 15%, то эта компания делает что-то не так, а 6,3% — низкий показатель. Однако если у других маржа — 2%, то 6,3% — хороший процент.

Чем выше маржинальная прибыль с каждого рубля продаж, тем лучше компания в финансовом отношении.

Еще один показатель для анализа — коэффициент рентабельности операционной прибыли.

Это тоже полезный показатель операционной эффективности. Если он высокий, то обратите на него внимание. Так вы поймете, сокращать ли коммерческие расходы и надо ли пересматривать расходы на управление.

Чистая прибыль и её рентабельность. Вы должны взглянуть на тенденции с чистой прибылью, так как она включает в себя все показатели прибыльности для компании.

На этом примере мы показали, как вообще составляется отчет и на какие детали стоит обратить внимание.

Что делать с анализом баланса, какие красные флажки есть в финотчетах

Финансовые отчеты — сложная штука, в которой нужно отслеживать каждую цифру, чтобы подать корректные данные руководству бизнеса.

Мы показали азы, профессионально разбираться и составлять финотчетность вам поможет Юлия Богдан — экономист и бизнес-консультант.

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