Как правильно составить отчет о прибылях и убытках компании и проанализировать его

Что должно быть в отчете о прибылях и убытках
Список позиций внушительный — не пугайтесь. Вот что вы должны учесть для фирмы:
Расходы:
- Операционные:
а) разработка новых продуктов;
б) коммерческие расходы;
в) управленческие расходы.
Сюда же входит операционная прибыль и общее количество операционных расходов.
- Внереализационные расходы и доходы (прочие)
а) доход от процентов;
б) проценты к уплате;
в) прочие доходы.
- Доналоговая прибыль
а) прибыль до чрезвычайный доходов;
б) налог на прибыль;
в) чрезвычайный доход;
г) чистая прибыль.
В пример возьмем компанию, которая производит мороженое. Вот какие цифры получились в отчете за год:
Как анализировать данные по отчету прибыли и убытков
Например, хороша ли операционная маржа в 6,3%? Мы должны сравнить это с чем-то, чтобы определить, хорошо это или нет. Первое, что вы можете сделать, — сравнить маржу с другими компаниями, которые делают то же самое.
Если у других производителей мороженого маржа операционной прибыли — 15%, то эта компания делает что-то не так, а 6,3% — низкий показатель. Однако если у других маржа — 2%, то 6,3% — хороший процент.
Чем выше маржинальная прибыль с каждого рубля продаж, тем лучше компания в финансовом отношении.
Еще один показатель для анализа — коэффициент рентабельности операционной прибыли.
Это тоже полезный показатель операционной эффективности. Если он высокий, то обратите на него внимание. Так вы поймете, сокращать ли коммерческие расходы и надо ли пересматривать расходы на управление.
Чистая прибыль и её рентабельность. Вы должны взглянуть на тенденции с чистой прибылью, так как она включает в себя все показатели прибыльности для компании.
На этом примере мы показали, как вообще составляется отчет и на какие детали стоит обратить внимание.
Что делать с анализом баланса, какие красные флажки есть в финотчетах
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