Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Виды ответственности

Нарушения регулируют сразу три кодекса: КоАП, ТК и УК. Если накосячите с персданными, то вас могут привлечь к ответственности:

дисциплинарной и материальной;

гражданско-правовой;

административной;

уголовной.

Плюсом компании-нарушителю могут запретить вести деятельность.

Неправильная обработка персданных

Ст. 13.11 КоАП РФ. Штраф до 50 000 рублей вам грозит, если:

У вас нет законных оснований обрабатывать персданные. Вы обрабатываете избыточные персданные.

Штраф до 75 000 рублей грозит, если:

Сотрудник не давал письменное согласие на обработку данных, но вы ее провели. В согласии нет следующей информации:

а) ФИО, данные паспорта, адрес сотрудника;

б) название и адреса оператора (т.е организации);

в) целей для обработки данных;

г) перечня действий с персданными;

д) информации о том, как отозвать согласие.

Вы не разместили на сайте политику в отношении обработки персданных — штраф до 30 000 рублей.

Не предоставили сотруднику информацию, которая касается обработки его данных — штраф до 40 000 рублей.

Разглашаете персданные работников — штраф от 4 000 по 5 000 рублей.

Уголовное наказание

Статья 137 УК гласит, что собирать персональные данные сотрудников и распространять без их согласия нельзя. Вот что вас ждет за нарушение:

штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере доходов за последние два года;

исправительные или обязательные работы до четырех лет ;

лишение права занимать должности на срок от двух до трех лет ;

арест до 6 месяцев ;

лишение свободы до 4 лет .

Как обрабатывать персданные, чтобы обойтись без штрафов и уголовки

С сентября работодатели должны были предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персданных. Но пока это, по мнению ведомства, не обязательно. Поэтому пока можно выдохнуть (нет).

Из общих советов выделим следующее:

создайте группу людей, которая будет ответственна за работу с персданными сотрудников. Например, кадровики.

проверьте текущий сбор и обработку данных, посмотрите, нет ли нарушений;

если нарушения есть, устраните их;

подготовьте все нужные документы;

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Научитесь:

правильно принимать и увольнять сотрудников;

вести кадровую документацию, работать с персональными данными сотрудников;

работать с электронным кадровым документооборотом,, трудовыми книжками;

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