Штрафы за персональные данные

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.

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Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Виды ответственности

Нарушения регулируют сразу три кодекса: КоАП, ТК и УК. Если накосячите с персданными, то вас могут привлечь к ответственности:

  • дисциплинарной и материальной;
  • гражданско-правовой;
  • административной;
  • уголовной.

Плюсом компании-нарушителю могут запретить вести деятельность. 

Неправильная обработка персданных

Ст. 13.11 КоАП РФ. Штраф до 50 000 рублей вам грозит, если:

  1. У вас нет законных оснований обрабатывать персданные.
  2. Вы обрабатываете избыточные персданные.

Штраф до 75 000 рублей грозит, если:

  1. Сотрудник не давал письменное согласие на обработку данных, но вы ее провели.
  2. В согласии нет следующей информации:

а) ФИО, данные паспорта, адрес сотрудника;

б) название и адреса оператора (т.е организации);

в) целей для обработки данных;

г) перечня действий с персданными;

д) информации о том, как отозвать согласие.

Вы не разместили на сайте политику в отношении обработки персданных — штраф до 30 000 рублей.

Не предоставили сотруднику информацию, которая касается обработки его данных — штраф до 40 000 рублей.

Разглашаете персданные работников — штраф от 4 000 по 5 000 рублей.

Уголовное наказание

Статья 137 УК гласит, что собирать персональные данные сотрудников и распространять без их согласия нельзя. Вот что вас ждет за нарушение:

  • штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере доходов за последние два года;
  • исправительные или обязательные работы до четырех лет;
  • лишение права занимать должности на срок от двух до трех лет;
  • арест до 6 месяцев;
  • лишение свободы до 4 лет.

Как обрабатывать персданные, чтобы обойтись без штрафов и уголовки

С сентября работодатели должны были предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персданных. Но пока это, по мнению ведомства, не обязательно. Поэтому пока можно выдохнуть (нет). 

Из общих советов выделим следующее:

  • создайте группу людей, которая будет ответственна за работу с персданными сотрудников. Например, кадровики.
  • проверьте текущий сбор и обработку данных, посмотрите, нет ли нарушений;
  • если нарушения есть, устраните их;
  • подготовьте все нужные документы;
  • пройдите обучение по коллекции «Кадры и зарплата» от «Клерка».

На последнем пункте остановимся подробнее. Мы подготовили 4 онлайн-курса и 20 вебинаров — там разбираемся с персданными, кадрами, и затрагиваем тему расчета зарплаты. 

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  • правильно принимать и увольнять сотрудников;
  • вести кадровую документацию, работать с персональными данными сотрудников;
  • работать с электронным кадровым документооборотом,, трудовыми книжками;
  • рассчитывать зарплатные налоги, учитывать зарплату.

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