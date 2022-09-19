Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Виды ответственности
Нарушения регулируют сразу три кодекса: КоАП, ТК и УК. Если накосячите с персданными, то вас могут привлечь к ответственности:
- дисциплинарной и материальной;
- гражданско-правовой;
- административной;
- уголовной.
Плюсом компании-нарушителю могут запретить вести деятельность.
Неправильная обработка персданных
Ст. 13.11 КоАП РФ. Штраф до 50 000 рублей вам грозит, если:
- У вас нет законных оснований обрабатывать персданные.
- Вы обрабатываете избыточные персданные.
Штраф до 75 000 рублей грозит, если:
- Сотрудник не давал письменное согласие на обработку данных, но вы ее провели.
- В согласии нет следующей информации:
а) ФИО, данные паспорта, адрес сотрудника;
б) название и адреса оператора (т.е организации);
в) целей для обработки данных;
г) перечня действий с персданными;
д) информации о том, как отозвать согласие.
Вы не разместили на сайте политику в отношении обработки персданных — штраф до 30 000 рублей.
Не предоставили сотруднику информацию, которая касается обработки его данных — штраф до 40 000 рублей.
Разглашаете персданные работников — штраф от 4 000 по 5 000 рублей.
Уголовное наказание
Статья 137 УК гласит, что собирать персональные данные сотрудников и распространять без их согласия нельзя. Вот что вас ждет за нарушение:
- штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере доходов за последние два года;
- исправительные или обязательные работы до четырех лет;
- лишение права занимать должности на срок от двух до трех лет;
- арест до 6 месяцев;
- лишение свободы до 4 лет.
Как обрабатывать персданные, чтобы обойтись без штрафов и уголовки
С сентября работодатели должны были предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персданных. Но пока это, по мнению ведомства, не обязательно. Поэтому пока можно выдохнуть (нет).
Из общих советов выделим следующее:
- создайте группу людей, которая будет ответственна за работу с персданными сотрудников. Например, кадровики.
- проверьте текущий сбор и обработку данных, посмотрите, нет ли нарушений;
- если нарушения есть, устраните их;
- подготовьте все нужные документы;
- пройдите обучение по коллекции «Кадры и зарплата» от «Клерка».
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- правильно принимать и увольнять сотрудников;
- вести кадровую документацию, работать с персональными данными сотрудников;
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