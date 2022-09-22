Раздельный учет НДС. Как настроить в 1С, чтобы правильно заполнить декларацию

Начинаем работать с учетом в 1С. Первоначальные настройки
Раздельный учет НДС в 1С Бухгалтерия 8.3 предполагает, что вы будете использовать третий субконто для счета 19 — он отражает способ учета входящего НДС. Тут может быть одно из следующих значений:
- принимается к вычету;
- учитывается в стоимости;
- блокируется до подтверждения 0%;
- распределяется.
Используйте регистр накопления «Раздельный учет НДС». Итак, начинаем пошагово разбираться в этом великолепии:
В рабочем месте «Налоги и отчеты» в разделе «Главное» поставьте флажок на закладке «НДС» — «Ведется раздельный учет входящего НДС».
Как поставите флажок, программа сформирует документы ввода остатков. С ними можно работать по одноименной ссылке.
Документ ввода остатков нужен, чтобы вносить записи в регистр накопления по остаткам ТМЦ. Они числятся на балансе организации в начале перехода на раздельный учет.
Когда в настройках учетной политики включите раздельный учет НДС, 1С автоматически включит учет для счета 19 по третьему субконто «По способам учета».
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- отражать НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 без ошибок;
- переносить вычет НДС на другой период;
- проводить корректировочные и исправленные счета-фактуры;
- вести раздельный учет НДС;
- восстанавливать НДС.
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Работаем с поступление товара, накладными и УПД
Когда отражаете поступления материалов для операций облагаемых и необлагаемых НДС, выберите вариант «Распределяется». Он находится в части документа «Поступление товаро: Накладная, УПД» в графе «Способ учета НДС».
Проведете документ — появится третье субконто для 19 счета.
Проведете документы — в регистр «Раздельный учет НДС» внесутся записи с видом движения «Приход» и «Расход». В движении документа будет бухгалтерская запись Дт 26 – Кт 10.01.
Распределяем входящий НДС
Чтобы распределить входящий НДС автоматически, оформите документ «Распределение НДС». Он находится в разделе: «Операции», «Регламентные операции НДС» или в рабочем месте «Отчетность по НДС».
НДС распределяется по материалам, в которых вы указали способ учета «Распределять».
Чтобы рассчитать пропорции, по которым распределился НДС, нажмите в документе «Распределение НДС» кнопку «Заполнить». Сумма выручки от реализации рассчитается автоматически.
Проводите документ и переходите к формированию записей книги покупок.