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Раздельный учет НДС. Как настроить в 1С, чтобы правильно заполнить декларацию

Объясняем на понятных примерах и иллюстрациях из 1С, как вам распределить входной НДС и настроить раздельный учет. Плюсом получите чек-лист по типичным ошибкам в декларации НДС бесплатно.

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Раздельный учет НДС. Как настроить в 1С, чтобы правильно заполнить декларацию

Начинаем работать с учетом в 1С. Первоначальные настройки

Раздельный учет НДС в 1С Бухгалтерия 8.3 предполагает, что вы будете использовать третий субконто для счета 19 — он отражает способ учета входящего НДС. Тут может быть одно из следующих значений:

  • принимается к вычету;
  • учитывается в стоимости;
  • блокируется до подтверждения 0%;
  • распределяется.

Используйте регистр накопления «Раздельный учет НДС». Итак, начинаем пошагово разбираться в этом великолепии:

В рабочем месте «Налоги и отчеты» в разделе «Главное» поставьте флажок на закладке «НДС» — «Ведется раздельный учет входящего НДС».

Как поставите флажок, программа сформирует документы ввода остатков. С ними можно работать по одноименной ссылке. 

Документ ввода остатков нужен, чтобы вносить записи в регистр накопления по остаткам ТМЦ. Они числятся на балансе организации в начале перехода на раздельный учет.

Когда в настройках учетной политики включите раздельный учет НДС, 1С автоматически включит учет для счета 19 по третьему субконто «По способам учета».

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  • отражать НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 без ошибок;
  • переносить вычет НДС на другой период;
  • проводить корректировочные и исправленные счета-фактуры;
  • вести раздельный учет НДС;
  • восстанавливать НДС.

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Работаем с поступление товара, накладными и УПД

Когда отражаете поступления материалов для операций облагаемых и необлагаемых НДС, выберите вариант «Распределяется». Он находится в части документа «Поступление товаро: Накладная, УПД» в графе «Способ учета НДС».

Проведете документ — появится третье субконто для 19 счета.

Обратите внимание. В документе «Счет-фактура полученный» не будет строки«Отразить вычет НДС в книге покупок с датой получения». Все потому, что вы ведете раздельный учет.

Проведете документы — в регистр «Раздельный учет НДС» внесутся записи с видом движения «Приход» и «Расход». В движении документа будет бухгалтерская запись Дт 26Кт 10.01.

Распределяем входящий НДС

Чтобы распределить входящий НДС автоматически, оформите документ «Распределение НДС». Он находится в разделе: «Операции», «Регламентные операции НДС» или в рабочем месте «Отчетность по НДС».

НДС распределяется по материалам, в которых вы указали способ учета «Распределять». 

Чтобы рассчитать пропорции, по которым распределился НДС, нажмите в документе «Распределение НДС» кнопку «Заполнить». Сумма выручки от реализации рассчитается автоматически.

Проводите документ и переходите к формированию записей книги покупок.

Зарегистрируйте счет-фактуру на материалы в книге покупок — вам поможет документ «Формирование записей книги покупок». На закладке «Приобретенные ценности» нажмите на кнопку «Заполнить».
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