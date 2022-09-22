Раздельный учет НДС. Как настроить в 1С, чтобы правильно заполнить декларацию

Начинаем работать с учетом в 1С. Первоначальные настройки

Раздельный учет НДС в 1С Бухгалтерия 8.3 предполагает, что вы будете использовать третий субконто для счета 19 — он отражает способ учета входящего НДС. Тут может быть одно из следующих значений:

принимается к вычету;

учитывается в стоимости;

блокируется до подтверждения 0%;

распределяется.

Используйте регистр накопления «Раздельный учет НДС». Итак, начинаем пошагово разбираться в этом великолепии:

В рабочем месте «Налоги и отчеты» в разделе «Главное» поставьте флажок на закладке «НДС» — «Ведется раздельный учет входящего НДС».

Как поставите флажок, программа сформирует документы ввода остатков. С ними можно работать по одноименной ссылке.

Документ ввода остатков нужен, чтобы вносить записи в регистр накопления по остаткам ТМЦ. Они числятся на балансе организации в начале перехода на раздельный учет.

Когда в настройках учетной политики включите раздельный учет НДС, 1С автоматически включит учет для счета 19 по третьему субконто «По способам учета».

Делаем проще и изучаем учет НДС в 1С на курсе «Клерка»

Адиль Кудьяров кроме ФСБУ 25/2018 преподает учет НДС в 1С. Он — сертифицированный преподаватель и мастер своего дела. Вместе с ним научитесь:

отражать НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 без ошибок;

переносить вычет НДС на другой период;

проводить корректировочные и исправленные счета-фактуры;

вести раздельный учет НДС;

восстанавливать НДС.

Весь курс составили на примерах из 1С. Материалы курса будут полезны бухгалтерам и налоговым консультантам.

Вот что о курсе говорят наши слушатели:

Преподаватель объясняет материал понятным языком — вы точно разберетесь и станете профи в учете НДС в 1С. И подтвердите это руководству сертификатом — получите в конце курса.

Заполните форму ниже и нажмите «Открыть курс» — мы вышлем вам бесплатный чек-лист «6 типичных ошибок в декларации по НДС».

Работаем с поступление товара, накладными и УПД

Когда отражаете поступления материалов для операций облагаемых и необлагаемых НДС, выберите вариант «Распределяется». Он находится в части документа «Поступление товаро: Накладная, УПД» в графе «Способ учета НДС».

Проведете документ — появится третье субконто для 19 счета.

Обратите внимание. В документе «Счет-фактура полученный» . В документе «Счет-фактура полученный» не будет строки «Отразить вычет НДС в книге покупок с датой получения». Все потому, что вы ведете раздельный учет.

Проведете документы — в регистр «Раздельный учет НДС» внесутся записи с видом движения «Приход» и «Расход». В движении документа будет бухгалтерская запись Дт 26 – Кт 10.01.

Распределяем входящий НДС

Чтобы распределить входящий НДС автоматически, оформите документ «Распределение НДС». Он находится в разделе: «Операции», «Регламентные операции НДС» или в рабочем месте «Отчетность по НДС».

НДС распределяется по материалам, в которых вы указали способ учета «Распределять».

Чтобы рассчитать пропорции, по которым распределился НДС, нажмите в документе «Распределение НДС» кнопку «Заполнить». Сумма выручки от реализации рассчитается автоматически.

Проводите документ и переходите к формированию записей книги покупок.