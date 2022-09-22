Управленческий учет

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».

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Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

А зачем вообще нужна управленка

Если коротко, чтобы следить за финансовым состоянием компании. Знать, на что уходят деньги, откуда приходят и как сделать так, чтобы их стало больше.

Впрочем, такими вопросами задается каждый собственник бизнеса. Помогает ему финансист. Не обольщайтесь: если финансиста в компании нет, весь учет перекладывают на бухгалтера. И помимо БУ и НУ, вы начинаете разбираться в анализе доходов и расходов.

Из чего состоит управленческий учет и как научиться его настраивать

Основные пункты:

  1. Система бюджетирования.
  2. Анализ доходов и расходов (прямые, косвенные).
  3. Управленческий баланс.
  4. Отчеты о движении денежных средств, прибылях и убытках.
  5. Финансовая модель.

Кстати, за настройку управленки специалистам платят больше 70 тысяч рублей. Хэдхантер завален вакансиями, где требуются сотрудники для настройки управленки — людей не хватает

Чтобы настраивать управленку, нужны знания по бюджетированию. Вы должны уметь анализировать финансовую составляющую компании и быстро предоставлять отчеты руководству.

Мы как раз учим этому на курсе повышения квалификации по антикризисному управленческому учету. 

Учитесь онлайн. Выполняете домашние задания, общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Побываете на одной живой встрече с преподавателями курса: 

Вас ждут 13 модулей с практическими знаниями по управленке. Разберетесь в бюджетировании, всех видах анализа и научитесь составлять финансовую отчетность. Станете «золотым» сотрудником для компании.

Учитесь 1 месяц. В конце получите официальное удостоверение — отправим по почте. Заслужите уважение и повысьте свою ценность в глазах руководства компании — научитесь настраивать и вести управленку.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Управленческий учет

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)
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