Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

А зачем вообще нужна управленка

Если коротко, чтобы следить за финансовым состоянием компании. Знать, на что уходят деньги, откуда приходят и как сделать так, чтобы их стало больше.

Впрочем, такими вопросами задается каждый собственник бизнеса. Помогает ему финансист. Не обольщайтесь: если финансиста в компании нет, весь учет перекладывают на бухгалтера. И помимо БУ и НУ, вы начинаете разбираться в анализе доходов и расходов.

Из чего состоит управленческий учет и как научиться его настраивать

Основные пункты:

Система бюджетирования. Анализ доходов и расходов (прямые, косвенные). Управленческий баланс. Отчеты о движении денежных средств, прибылях и убытках. Финансовая модель.

Кстати, за настройку управленки специалистам платят больше 70 тысяч рублей. Хэдхантер завален вакансиями, где требуются сотрудники для настройки управленки — людей не хватает.

Чтобы настраивать управленку, нужны знания по бюджетированию. Вы должны уметь анализировать финансовую составляющую компании и быстро предоставлять отчеты руководству.

Мы как раз учим этому на курсе повышения квалификации по антикризисному управленческому учету.

Учитесь онлайн. Выполняете домашние задания, общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Побываете на одной живой встрече с преподавателями курса:

Вас ждут 13 модулей с практическими знаниями по управленке. Разберетесь в бюджетировании, всех видах анализа и научитесь составлять финансовую отчетность. Станете «золотым» сотрудником для компании.

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