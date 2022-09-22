Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

А зачем вообще нужна управленка
Если коротко, чтобы следить за финансовым состоянием компании. Знать, на что уходят деньги, откуда приходят и как сделать так, чтобы их стало больше.
Впрочем, такими вопросами задается каждый собственник бизнеса. Помогает ему финансист. Не обольщайтесь: если финансиста в компании нет, весь учет перекладывают на бухгалтера. И помимо БУ и НУ, вы начинаете разбираться в анализе доходов и расходов.
Из чего состоит управленческий учет и как научиться его настраивать
Основные пункты:
- Система бюджетирования.
- Анализ доходов и расходов (прямые, косвенные).
- Управленческий баланс.
- Отчеты о движении денежных средств, прибылях и убытках.
- Финансовая модель.
Кстати, за настройку управленки специалистам платят больше 70 тысяч рублей. Хэдхантер завален вакансиями, где требуются сотрудники для настройки управленки — людей не хватает.
Чтобы настраивать управленку, нужны знания по бюджетированию. Вы должны уметь анализировать финансовую составляющую компании и быстро предоставлять отчеты руководству.
Мы как раз учим этому на курсе повышения квалификации по антикризисному управленческому учету.
Вас ждут 13 модулей с практическими знаниями по управленке. Разберетесь в бюджетировании, всех видах анализа и научитесь составлять финансовую отчетность. Станете «золотым» сотрудником для компании.
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